Se svačinovými recepty našly díru na trhu. Autorky Bichlí chtějí zaujmout i v Německu

Desetitisíce českých domácností mají ve své knihovně jejich kuchařky. Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková prozrazují, proč přeložily svou kuchařku do němčiny a ne do angličtiny, za kolik korun se dá připravit rychlá a lehká svačina nebo jak se do jejich receptů propsaly severní a jižní Čechy, odkud pocházejí.

V listopadu jste se přehouply přes padesát tisíc prodaných kuchařek. Která ze čtyř knih – Velká svačinková bichle, Velká obědová bichle, Velká polévková bichle nebo Velká prázdninová bichle – budí největší zájem čtenářů a proč?

Veronika: Největšímu zájmu se stále těší naše první kuchařka Velká svačinková bichle. Její úspěch plyne především z toho, že pravděpodobně nikdo stále téma svačin, a to nejen do školy, zatím nezpracoval v takové míře. Nám se tak povedlo zaplnit díru na trhu. Nicméně i dalším kuchařkám se daří velmi dobře a určitě můžeme říct, že žádná není otloukánkem, o kterého by nebyl zájem.