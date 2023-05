Bitvy, koncerty i alchymisté. Do Frýdlantu se vrací Valdštejnské slavnosti

Po dlouhých čtyřech letech se do ulic Frýdlantu i na přilehlé louky vracejí zbrojnoši, kejklíři, alchymisté či pěvci. Milovníky historie, dobrého jídla, pití, hudby a tance uspokojí patnáctý ročník Valdštejnských slavností. Začínají už v pátek a během víkendu nabídnou divákům i dvě bitvy nebo koncert kapely No Name.