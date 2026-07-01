Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Unikátní koupací biotop v Turnově se chystá otevřít, bude volně přístupný

Matěj Klimša
  16:32
Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Turnovští tak získají další místo, kde mohou relaxovat a osvěžit se.

Součástí areálu jsou také převlékárny, venkovní sprchy nebo občerstvení s toaletami. Pro lidi ale zatím zůstává uzavřený.

„V této chvíli jsme ve fázi zkušebního provozu. Potřebujeme získat kolaudaci jak na vodní dílo, tak na objekt občerstvení. Pak se do něj musí nastěhovat nájemce. Předpokládáme, že by to všechno mělo být hotové do konce července,“ předeslal turnovský starosta Tomáš Hocke.

Areál pak bude volně přístupný a nebude se tu platit žádný vstup.

Jezírko v Dolánkách je hotové. Před otevřením ale musí areál projít kolaudací a zkušebním provozem.
Podle autorů jde o první veřejně přístupný neoplocený koupací biotop svého druhu v Česku.
Podle autorů jde o první veřejně přístupný neoplocený koupací biotop svého druhu v Česku.
Město ale upozorňuje, že jeho budoucí fungování bude záviset i na chování návštěvníků.
6 fotografií

Čas do zpřístupnění navíc uvítá i vysazená zeleň, která se ještě musí stabilizovat. Podle Hockeho je projekt trochu experimentem. „Hledali jsme cestu, jak sem po dlouhé době dostat vodu. Bývalo tu městské koupaliště a lidé na něj s nostalgií vzpomínají. Výsledkem hledání je právě biotop,“ popsal starosta s tím, že podobných neoplocených míst, kde by se lidé mohli vykoupat, není mnoho.

„V České republice je jich konkrétně nula. Jde o unikátní projekt,“ dodal Vojtěch Halámek, krajinný architekt, který měl vybudování biotopu na starosti.

Podle něj je totiž pro podobné vodní plochy problematické, když se do nich vnáší třeba opalovací krémy nebo také lidský pot. Ještě horší je pro kvalitu vody a okolí běžný odpad.

Rozhodující bude chování návštěvníků

„Velmi důležité je, aby tu lidé udržovali pořádek. Když vidím, jakého nepořádku jsou lidé schopni na koupališti, tak z toho mám největší strach,“ přiznal Tomáš Špinka z Městské sportovní Turnov, která biotop spravuje. V areálu tak kromě laviček nebo stojanu na kola ještě přibudou odpadkové koše.

„Když se k tomu budou lidé chovat hezky, tak to bude fungovat. Pokud ne, tak budeme muset zavést nějaká opatření, abychom to ochránili,“ konstatoval Hocke.

I když je v biotopu umožněné koupání, jde především o přírodní krajinotvorný prvek. „Ti, kterým by se voda zdála moc zelená, mohou přejít do blízké Jizery nad jez, kde se koupe skoro polovina Turnova. Ti, kteří chtějí čistou vodu s atrakcemi, mohou navštívit koupaliště v Maškově zahradě,“ poznamenal starosta.

Hůř bylo jen za covidu. Koupaliště v Turnově zažilo druhou nejhorší sezonu

Do budoucna by v areálu biotopu mohly být i menší kulturní akce. Zároveň se ještě řeší možnost vybudovat tam veřejná ohniště. Kromě místních by totiž mohli k biotopu zavítat i turisté, třeba z nedalekého kempu, nebo cyklisté a vodáci.

„Máme z toho upřímně trochu respekt,“ sdělil Špinka, který si netroufá odhadovat, kolik lidí bude biotop navštěvovat. Starosta Hocke ale doufá, že počty budou spíše ve stovkách než v tisících.

Výstavba biotopu si vyžádala zhruba 25 milionů korun včetně daně. Neobešla se ale bez komplikací. Staré koupaliště, které ve stejných místech kdysi stálo, totiž nebylo zdemolované a zůstalo pod zemí.

V Dolánkách u Turnova se to v létě hemží jako na středomořské Riviéře

„Objevily se tu konstrukce, které bylo třeba odstranit. Šlo o stovky tun materiálu,“ přiblížil Halámek. Jezírko má asi 80 metrů na délku a 30 metrů na šířku. Voda pochází z vrtu a jsou jí asi dva a půl tisíce kubických metrů.

V nejhlubším bodě dosahuje téměř dvou a půl metru. O její čištění se starají dva filtry. Nejprve voda teče přes štěrk a kořeny rostlin, druhý filtr je sítový. Ani to ale nezabrání přirozenému biologickému procesu.

„Voda v sobě obsahuje velké množství živin a začne nám růst fytoplankton, který způsobí zelený zákal vody. To se stane v podstatě vždy, ať napustím vodu z libovolného zdroje,“ objasnil Halámek a dodal, že kromě toho ve vodě vzniká ale i zooplankton.

Alternativa ke koupališti či řece

„Ten dokáže vodu opět aktivně čistit. Jsou na kamenech a už teď jich tam je několik milionů. Každý vyčistí třeba dvě deci vody denně.“

Biotop má fungovat částečně jako alternativa k Jizeře a ke koupališti v Maškově zahradě, které za letošní červen navštívilo kolem patnácti tisíc lidí.

„Sezona nám začíná opravdu vydatně. Minulý rok přišlo asi třicet tisíc lidí za celé prázdniny, to znamená, že jen v červnu budeme na polovině loňské návštěvnosti,“ vyzdvihl Špinka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ze školního úkolu nový symbol Liberce. Student navrhl fotopoint s výhledem na Ještěd

Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Na snímku autor Aleš Vlček....

Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček...

Silniční válec se zřítil z náklaďáku přímo na protijedoucí auto, dva zranění

V Jablonci se srazil silniční válec s osobním automobilem. (24. června 2026)

Silniční válec se ve středu ráno zřítil z nákladního auta na protijedoucí osobní vůz. Při nehodě se lehce zranili dva lidé. Provoz na frekventované silnici směrem na Lučany nad Nisou stál, později...

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.

Ikonický nápis švédského nábytkářského giganta nově svítí v pasáži obchodního centra Nisa v Liberci. IKEA tu otevřela už páté plánovací studio v České republice, ve kterém specialisté pomohou...

Jako bych spal v masně. Lidé si stěžují na zápach z kombinátu, nemohou ani větrat

Premium
Místní si na zápach stěžují několik let. Stížnost i s fotografiemi poslali na...

Otevřít v noci okno a vyvětrat? Pro místní v okolí ulice Generála Svobody u Nových Pavlovic v Liberci to není samozřejmostí ani v nadprůměrně horkých dnech. Zejména obyvatelé nedalekých panelových...

Unikátní koupací biotop v Turnově se chystá otevřít, bude volně přístupný

Jezírko v Dolánkách je hotové. Před otevřením ale musí areál projít kolaudací a...

Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Turnovští tak získají další místo, kde mohou...

1. července 2026  16:32

Největší rypadlo v polském dole Turów na noc odstavují, aby snížili hluk v Česku

Hnědouhelný důl Turów (27. dubna 2019)

V polském hnědouhelném dole Turów u hranic s Českem začali těžaři na noc odstavovat největší rypadlo K-22. Hlavním důvodem je snížení hluku na české straně. I když měření ukázala, že z dlouhodobého...

1. července 2026  14:36

Legendární kniha o Jizerských horách slaví padesát let jubilejním vydáním

Miloslav Nevrlý sedí na lavičce nedaleko Prezidentské chaty, která mu je...

Nevešla se do knihovny, přesto na ni mnozí nedají dopustit. Kultovní Kniha o Jizerských horách od Miroslava Nevrlého letos slaví padesát let. Podzim přinese páté, jubilejní vydání.

1. července 2026  11:23

Ze školního úkolu nový symbol Liberce. Student navrhl fotopoint s výhledem na Ještěd

Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Na snímku autor Aleš Vlček....

Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček...

30. června 2026  16:04

Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.

Ikonický nápis švédského nábytkářského giganta nově svítí v pasáži obchodního centra Nisa v Liberci. IKEA tu otevřela už páté plánovací studio v České republice, ve kterém specialisté pomohou...

30. června 2026  11:48

Policie pátrala po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

ilustrační snímek

Policie pátrala po 33leté ženě ze Stráže pod Ralskem, která má soudem omezenou svéprávnost. Pohřešování v pondělí oznámil její strýc, kterému byla dotyčná svěřena do péče. Žena odešla z místa...

29. června 2026  19:42,  aktualizováno  20:45

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

29. června 2026  16:15

Děti z azylových domů se učí disciplíně při jiu-jitsu, lekce mají zdarma

Charita Liberec s místním klubem MMA a dárci podporují děti z azylových domů.

Charita Liberec s místním klubem MMA a dárci podporují děti z azylových domů, aby mohly bezplatně trénovat jiu-jitsu. Na oplátku od nich vyžadují dodržování pravidel, pravidelnou účast a disciplínu....

29. června 2026  15:03

V ovocném sadu ráno hořel vrak kamionu, na místě je odstavený přes rok

Neobvyklý noční zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku.

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku. Dnes kolem čtvrté hodiny ranní vyjeli k požáru odstaveného vraku kamionu, který už více než rok stojí v ovocném sadu U svatého Jana....

29. června 2026  10:28

Bílá šlapadla i nový fotopoint. Léto na Kristýně začalo

V největším letním shonu je jakákoliv změna v areálu nemožná, proto většinu...

Do areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou se místní i turisté vracejí kvůli čisté vodě, zázemí i postupnému modernizování místa. Návštěvníci si mohou například zapůjčit nová bílá šlapadla nebo využít...

28. června 2026  8:19,  aktualizováno  13:44

Děti se přebíjejí, kdo má zajímavější diagnózu. Je to nebezpečné, líčí psycholožka

Premium
Kateřina Krtičková napsala knihu, ke které načerpala inspiraci ze své...

V její ordinaci se potkávají pacienti s extrémně nízkou váhou s pacienty morbidně obézními. Klinická psycholožka Kateřina Krtičková vydala knihu O slůněti, které se chtělo vznášet. Vypadá jako dětská...

27. června 2026

Prasklá lebka ho nezastavila. S helmou by mě litovali, myslí si Horák, posila Jablonce

Sparťanský Roman Horák po utkání s Duklou.

Před dvěma lety mu kariéru přerušilo vážné zranění hlavy. Teď už je ale fotbalista Roman Horák opět v plné síle a rozkoukává se v Jablonci. Jednadvacetiletý záložník, který prošel i mládežnickými...

27. června 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.