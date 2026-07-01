Unikátní koupací biotop v Turnově se chystá otevřít, bude volně přístupný

Součástí areálu jsou také převlékárny, venkovní sprchy nebo občerstvení s toaletami. Pro lidi ale zatím zůstává uzavřený.
„V této chvíli jsme ve fázi zkušebního provozu. Potřebujeme získat kolaudaci jak na vodní dílo, tak na objekt občerstvení. Pak se do něj musí nastěhovat nájemce. Předpokládáme, že by to všechno mělo být hotové do konce července,“ předeslal turnovský starosta Tomáš Hocke.
Areál pak bude volně přístupný a nebude se tu platit žádný vstup.
Čas do zpřístupnění navíc uvítá i vysazená zeleň, která se ještě musí stabilizovat. Podle Hockeho je projekt trochu experimentem. „Hledali jsme cestu, jak sem po dlouhé době dostat vodu. Bývalo tu městské koupaliště a lidé na něj s nostalgií vzpomínají. Výsledkem hledání je právě biotop,“ popsal starosta s tím, že podobných neoplocených míst, kde by se lidé mohli vykoupat, není mnoho.
„V České republice je jich konkrétně nula. Jde o unikátní projekt,“ dodal Vojtěch Halámek, krajinný architekt, který měl vybudování biotopu na starosti.
Podle něj je totiž pro podobné vodní plochy problematické, když se do nich vnáší třeba opalovací krémy nebo také lidský pot. Ještě horší je pro kvalitu vody a okolí běžný odpad.
Rozhodující bude chování návštěvníků
„Velmi důležité je, aby tu lidé udržovali pořádek. Když vidím, jakého nepořádku jsou lidé schopni na koupališti, tak z toho mám největší strach,“ přiznal Tomáš Špinka z Městské sportovní Turnov, která biotop spravuje. V areálu tak kromě laviček nebo stojanu na kola ještě přibudou odpadkové koše.
„Když se k tomu budou lidé chovat hezky, tak to bude fungovat. Pokud ne, tak budeme muset zavést nějaká opatření, abychom to ochránili,“ konstatoval Hocke.
I když je v biotopu umožněné koupání, jde především o přírodní krajinotvorný prvek. „Ti, kterým by se voda zdála moc zelená, mohou přejít do blízké Jizery nad jez, kde se koupe skoro polovina Turnova. Ti, kteří chtějí čistou vodu s atrakcemi, mohou navštívit koupaliště v Maškově zahradě,“ poznamenal starosta.
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Do budoucna by v areálu biotopu mohly být i menší kulturní akce. Zároveň se ještě řeší možnost vybudovat tam veřejná ohniště. Kromě místních by totiž mohli k biotopu zavítat i turisté, třeba z nedalekého kempu, nebo cyklisté a vodáci.
„Máme z toho upřímně trochu respekt,“ sdělil Špinka, který si netroufá odhadovat, kolik lidí bude biotop navštěvovat. Starosta Hocke ale doufá, že počty budou spíše ve stovkách než v tisících.
Výstavba biotopu si vyžádala zhruba 25 milionů korun včetně daně. Neobešla se ale bez komplikací. Staré koupaliště, které ve stejných místech kdysi stálo, totiž nebylo zdemolované a zůstalo pod zemí.
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„Objevily se tu konstrukce, které bylo třeba odstranit. Šlo o stovky tun materiálu,“ přiblížil Halámek. Jezírko má asi 80 metrů na délku a 30 metrů na šířku. Voda pochází z vrtu a jsou jí asi dva a půl tisíce kubických metrů.
V nejhlubším bodě dosahuje téměř dvou a půl metru. O její čištění se starají dva filtry. Nejprve voda teče přes štěrk a kořeny rostlin, druhý filtr je sítový. Ani to ale nezabrání přirozenému biologickému procesu.
„Voda v sobě obsahuje velké množství živin a začne nám růst fytoplankton, který způsobí zelený zákal vody. To se stane v podstatě vždy, ať napustím vodu z libovolného zdroje,“ objasnil Halámek a dodal, že kromě toho ve vodě vzniká ale i zooplankton.
Alternativa ke koupališti či řece
„Ten dokáže vodu opět aktivně čistit. Jsou na kamenech a už teď jich tam je několik milionů. Každý vyčistí třeba dvě deci vody denně.“
Biotop má fungovat částečně jako alternativa k Jizeře a ke koupališti v Maškově zahradě, které za letošní červen navštívilo kolem patnácti tisíc lidí.
„Sezona nám začíná opravdu vydatně. Minulý rok přišlo asi třicet tisíc lidí za celé prázdniny, to znamená, že jen v červnu budeme na polovině loňské návštěvnosti,“ vyzdvihl Špinka.