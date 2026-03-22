Největší akce od povodní. Bílý Kostel dostaví centrum města, byty pronajme

Autor:
  8:24
Obec Bílý Kostel nad Nisou dostaví své centrum. Vzniknou tam dva bytové domy s dvanácti byty a objekt občanské vybavenosti. Byty chce obec nabídnout k pronájmu. V domech budou byty o dispozici 1+kk, 2+kk a 3+kk.

V domech budou byty o dispozici 1+kk, 2+kk a 3+kk. | foto: vizualizace Bílý Kostel

„Kolem bytovek bude hezčí prostředí, vybudujeme tam parkovací místa, chodníky i nové komunikace,“ řekl starosta Jiří Formánek.

Zároveň upozornil, že lidé, kteří jezdí ke školce, musejí počítat s omezením. „Budou muset jít třeba 50 metrů pěšky. Po celou dobu výstavby se určitě vyskytnou úskalí, na která budeme muset reagovat. Bez těchto omezení stavbu postavit nelze,“ dodal.

Součástí projektu bude také úprava okolního prostoru, autobusový záliv i sadové úpravy s výsadbou zeleně. „Když zavzpomínám do historie, je to největší akce od povodní v roce 2010,“ upřesnil Formánek.

Obec tím reaguje na dlouhodobou poptávku místních po nájemním bydlení. Stavba by měla trvat 18 měsíců. „Byli bychom rádi, aby se vše stihlo do konce prázdnin příštího roku,“ doplnil starosta. Celý projekt vyjde obec na 80 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.