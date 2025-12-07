Bezpečnostní chyby na školách? Mohou za ně i rodiče nebo přidržování dveří

  8:36
Školy se v posledních letech snaží zajistit lepší zabezpečení, aktivně se připravují i na krizové situace. V Libereckém kraji jsou na tom školy ve srovnání s ostatními v republice podobně. Podle Veroniky Fáberové, která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání, je však velkým rozdílem přístup kraje k otázce bezpečnosti.
Do bezpečnosti investují i samotná města. Nový systém zabezpečení má třeba novoborská Základní škola U Lesa. | foto: Nový Bor

„Kraj prostřednictvím využívání centrálních, ale i zřízením vlastních dotačních titulů věnuje zlepšení bezpečnosti školských zařízení poměrně velké úsilí. To bohužel není v rámci republiky samozřejmostí,“ vysvětlila Fáberová, která se starala o bezpečnost třeba na Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě a řešila bezpečnost zhruba v padesáti školských zařízeních v kraji.

Podle Fáberové dříve fungovaly dotace pouze pro střední školy. „Liberecký kraj však našel způsob a prostředky, jak nabídnout pomoc při vypracování bezpečnostních plánů a nácviků pro personál na základních a v mateřských školách, jejichž zřizovatelem jsou města,“ vyzdvihla s tím, že je to velká pomoc pro menší obce v regionu.

Do bezpečnosti však investují i samotná města. Nový systém zabezpečení má třeba novoborská Základní škola U Lesa. „Bezpečnost dětí je pro nás naprostou prioritou. V situaci, kdy se školy stávají citlivými místy, je nutné investovat do moderních a spolehlivých technologií,“ myslí si starosta Jaromír Dvořák.

Moderní systém za 700 tisíc korun umožňuje reagovat na neoprávněný vstup a v případě krizové situace umožňuje okamžitě přivolat pomoc. Okna školy nově chrání bezpečnostní fólie, které zabraňují rozbití skla a poskytují čas pro reakci.

Mladík vyhrožoval přes QR kódy vystřílením školy. Byl to vtip, řekl policii

„Zabezpečení nám přináší větší klid i jistotu. V případě jakékoli mimořádné situace máme možnost okamžitě reagovat. Systém je přitom nastaven tak, aby nijak nenarušoval běžný chod výuky,“ popsal ředitel školy Jan Kacafírek.

„Události posledních let, od útoku na Filozofické fakultě UK po ojedinělé hrozby ze strany žáků, nám znovu připomněly, že i školy patří mezi takzvané měkké cíle,“ řekla mluvčí Nového Boru Radmila Jiráčková. Základní škola U Lesa, kterou navštěvuje téměř 500 žáků, byla prvním zařízením, které prošlo kompletní modernizací zabezpečení.

Dříve měla zastaralý systém. „Navíc jde o rozsáhlý areál několika budov, což vyžaduje sofistikovanější přístup. Využili jsme doporučení bezpečnostního auditu, který jsme mohli uskutečnit díky dotaci z Libereckého kraje,“ dodala mluvčí. Bezpečnostními audity prošla i Základní škola náměstí Míru a aktuálně se hodnotí i základní umělecká škola.

Nácviky krizových situací

Podobně je na tom i nedaleká škola v Kunraticích u Cvikova, kde na základě školení a doporučení pořídili třeba video zvonky a kamery. Do budoucna chtějí ještě rozšířit kamerový systém a upravit protipožární ochranu a systém pro přivolání pomoci.

Investici do zvonků a kamerových systémů podporuje i Fáberová. Připomněla i důležitost kvalitních zámků a systémů sektorových klíčů. „Ze všeho nejpotřebnější je však vědomí kantorů a připuštění si, že neštěstí nechodí po horách třeba v Americe, ale že už i u nás existují skutečně reálná rizika. Zatím jsou to většinou příběhy s dobrým koncem,“ konstatovala.

Důležité jsou však i nácviky a školení v oblasti krizových situací ve školách. „Liberecký kraj se zpracováním a revizím bezpečnostních plánů, teoretickým školením, seminářům pro zaměstnance, praktickým ukázkám se zaměřením na útok na měkký cíl a dalším opatřením věnuje dlouhodobě a systematicky,“ vylíčila Jitka Skalická, radní pro rezort školství a sportu.

„Školy často podceňují maličkosti“

Třeba v Jablonci nad Nisou kraj podpořil dotací zpracování bezpečnostních plánů a odborné semináře pro zaměstnance Základních škol Liberecká a Pivovarská. „Je to důležitou součástí dlouhodobé strategie města v oblasti ochrany měkkých cílů. Umožní nám reagovat na případná rizika i preventivně posilovat odolnost našich vzdělávacích institucí,“ zhodnotil primátor města Miloš Vele.

I v Novém Boru zaměstnance a žáky připravují na možná rizika. „Děti pravidelně absolvují nácvik evakuace a nově také invakuace, tedy postupu, kdy zůstávají zabarikádované ve třídě, pokud by se útočník pohyboval v budově,“ přiblížila mluvčí Jiráčková. „I když se v Novém Boru naštěstí nepotýkáme s vážnými hrozbami, vlna výhrůžek umístěním výbušnin, která loni zasáhla stovky škol v Česku i na Slovensku, nám ukázala, že opatrnost je na místě,“ shrnula Jiráčková.

Podle Fáberové si dnes už většina škol uvědomuje hlavní bezpečnostní rizika, ale zároveň často podceňuje maličkosti. „V každém případě problémy začínají tam, kde je umožněno veřejnosti se volně pohybovat po prostorách školy a školního pozemku bez jakékoliv evidence a kontroly,“ potvrdila Fáberová. Podle ní paradoxně hodně negativně ovlivňují bezpečnost školy sami rodiče svým chováním.

Školy si nepřipouštějí šikanu, budou proti ní bojovat herci i youtubeři

„Třeba tím, že si vynucují i několik měsíců po zahájení školního roku stále doprovázet prvňáčky až do třídy, jiní rodiče nosí za svými dětmi do třídy doma zapomenutou svačinu, pomůcky a podobně,“ nastínila. Jako největší bezpečnostní chybu však Fáberová vnímá přidržení dveří ze slušnosti. „Pak se daný rodič anebo útočník dostane do školského zařízení velmi snadno,“ poznamenala.

Jedním z nejlepších bezpečnostních prvků je dobře nastavená recepční služba ve škole. „Bohužel ne všude je to možné. V bezpečnosti se vždy jedná o komplex dílčích menších opatření, která nejsou zvlášť složitá, ale tvoří jakousi nepropustnou síť,“ naznačila Fáberová a připomněla i důležitost výcviku personálu. „K tomu jsou potřeba peníze, které naštěstí Liberecký kraj do svých zařízení, ale i městům a obcím poskytuje,“ uzavřela.

