Běžkaři v Liberci se zlobí, kvůli závodu Spartan Race mají zničené stopy

Dva okruhy o celkové délce 4,5 kilometru připravuje úřad Městského obvodu ve Vratislavicích. V ohrožení je teď i závod Vratislavické SKI.



Poničená je zejména část okruhu u hřbitova. Stopy rozjezdila technika, jež dopravovala překážky pro sobotní závod běžců.

„Vadí mi, že to tu zničili, stopy úplně rozjezdili. Za hřbitovem se nedá běžkovat. Sněhu je i tak málo a do Jizerek se teď nedoporučuje jezdit kvůli popadaných stromům. Ve Vratislavicích si přitom okruhů velmi hledí, upravují je a teď je jejich práce zničená,“ řekla ve čtvrtek dopoledne běžkařka, která se představila jako Lenka, s tím, že celé jméno nechce uvést. Řekla, že do Vratislavic jezdí za běžkováním vlakem z Rochlice.

Starosta: Technika vjela, kam neměla

Poničené stopy mrzí i vratislavického starostu Lukáše Pohanku. „Už o tom víme a je nám to líto. Technika vjela, kam neměla. Pán, co nám tratě připravuje, už pořadatelům závodu pořádně vyčinil. Trasu by ale měl proříznout znovu,“ reagoval Pohanka.

„Závod je velký a pořadatelé samozřejmě využívají trasu přes louky, kde máme běžkařské stopy. Dalo se i očekávat, že k nějaké kolizi dojde. Ale nečekali jsme, že rozježdění bude tak velké,“ doplnil Pohanka.

Louky ve Vratislavicích brázdí čtyřkolky.

Na širokém území jsou hluboké rýhy s vyhrnutou hlínou. Vladimír Trakal, který tratě pravidelně upravuje, byl ve čtvrtek zděšený. „Jezdili přes stopy terénními vozidly. U hřbitova jsou zcela zničené. Už nepůjdou opravit. Je to hrůza. Pokud nenapadne sníh, je v ohrožení oblíbený závod Vratislavické SKI. Měl se konat příští sobotu (tedy 26. ledna),“ neskrýval rozladění Vladimír Trakal.

Pořadatelé závodu Spartan Race tvrdí, že tak masivní rozrytí jejich vinou nevzniklo. „Ve dvou místech během přípravy závodů kolegové běžkařské tratě opatrně přejížděli autem. Ale ve čtvrtek ráno jsme kontrolovali trať a zjistili jsme, že někdo jiný značně poškodil běžkařskou trať na delším úseku. Můžeme ale potvrdit, že jsme to neudělali my v důsledku přípravy Spartan Race,“ reagovala Martina Tučeková, marketingová manažerka Spartan Race.

Přípravu má od města povolenou. Sobotního závodu se má zúčastnit 2,5 tisíce běžců.