Po měsících příprav přišla Česká Lípa o bezdoplatkovou zónu hned první den

Vyhláška měla začít pro ulice Jiráskova, Mariánská a Žižkova platit od 1. září. Ústavní soud zrušil příslušné paragrafy v zákoně o hmotné nouzi pouhý den před tím a všechna města rázem o bezdoplatkové zóny přišla.

Česká Lípa chtěla vyřešit situaci v lokalitě, kde si lidé stěžují na zvýšenou kriminalitu, nepořádek a hluk z domů, kde bydlí sociálně slabí. Zároveň tím chtěla radnice zamezit přílivu dalších lidí na sociálních dávkách do těchto míst.



„Mrzí nás to ve vztahu k obyvatelům, kteří tam žijí. Dostali naději, že se to budoucna zlepší. Viděli světlo na konci tunelu. A teď jsme zase na bodu nula. Vytváříme manuály, aby to tu vypadalo hezky, ale na druhou stranu to nemůžeme ovlivnit. Stále se hovoří o tom, jaká mají lidé práva, ale méně se hovoří o tom, jaké mají povinnosti,“ komentuje českolipská starostka Jitka Volfová.

Přišli jsme o jediný nástroj, zní z dalších měst

Zrušení bezdoplatkových zón se v Libereckém kraji týká tří obcí včetně Liberce.

„Většina obcí přišla o jediný zákonný nástroj, jak moci vyjednávat s majiteli sociálně vyloučených domů, tlačit je hrozbou vyhlášení zóny a domáhat se alespoň částečně nápravy mnohdy neutěšených podmínek k žití v jejich nemovitostech a negativních společenských dopadů do sousedství. Často se díky tomu dařilo leccos vyřešit, aniž by bylo potřeba zónu vyhlásit. Teď už se nám všichni leda vysmějí, protože řada velkopodnikatelů s chudobou je přespolních a na životě v dané obci jim nezáleží,“ sdělil náměstek primátora Ivan Langr.

V Liberci platí bezdoplatková zóna pro tři domy ve Vojanově ulici na Františkově. Už ale jen pár dní, dokud rozhodnutí Ústavního soudu nevyjde ve sbírce zákonů.



Opatření se dotkne i Kořenova. Podle místostarosty Stanislava Pelce by se to ale mělo obejít bez problémů. „U nás to bylo o jedné ubytovně Beruška. Zhruba do půl roku po vyhlášení bezdoplatkové zóny tam bylo všechno v klidu. Byty dál fungují, ale už bez problémů. Už tam jsou takoví nájemníci, že by se to v tomto domě dít nemělo. Ale samozřejmě, může se to stát kdekoliv jinde,“ poznamenal.

O bezdoplatkovou zónu se dlouho pokoušely i Velké Hamry, nadřízený úřad jim ji ale nikdy nepovolil. Opatření zvažoval i Jablonec nad Nisou a Frýdlant, kde nakonec od bezdoplatkových zón upustili.

„Chtěli jsme použít stejný způsob jako v Liberci, ale ukázalo se, že to je neuvěřitelně složité. Nakonec to řešíme tak, že v momentě, kdy zjistíme, že v daném bytě neteče voda, nejde elektřina a podobně, tak stavební úřad prohlásí byt za neobyvatelný a tím pádem už ti lidé nemají nárok na dávky. Často žijí v otřesných podmínkách za neskutečné peníze, které odvádějí majiteli. S ním, bohužel, není žádná řeč, proto to musíme řešit takhle,“ popsal starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Podle Agentury pro sociální začleňování je zrušení bezdoplatkových zón správný krok. Jejich zavedení prý situaci jen zhoršovalo. Lidé si peníze z odmítnutých dávek pořizovali jinak, v šedé či černé ekonomice, případně se zadlužovali.