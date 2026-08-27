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VIDEO: Bezdomovec vyhrožoval prodavačkám, zákazník ho srazil pěstí. Policie šetří oba

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  12:35
Policisté vyšetřují incident, který se odehrál ve středu večer v českolipské prodejně oblečení. Bezdomovec tu vyhrožoval prodavačkám, které následně zavolaly policii. Mezitím se do sporu zapojil jeden ze zákazníků, který bezdomovce před obchodem srazil pěstí k zemi. Oba muže nyní vyšetřuje policie.

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Incident se odehrál ve středu krátce před půl osmou večer v obchodu na sídlišti Špičák.

Zákazník obchodu srazil pěstí k zemi bezdomovce, který vyhrožoval prodavačkám.

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„Zaměstnankyně prodejny nám volaly na tísňovou linku a upozornily nás na člověka, který vstoupil dovnitř a začal je bezdůvodně a velmi vulgárně napadat. Později jim začal vyhrožovat, že jim ublíží,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Vzápětí se proti agresorově chování ohradil jeden ze zákazníků. „Vyvedl ho ven a následně použil násilí. Kdyby ho jenom vyvedl, je to v pořádku, ale použití násilí už v pořádku nebylo,“ uvedla mluvčí.

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Potyčku před obchodem natočil náhodný svědek. Na videu je patrné, jak bezdomovec nahlíží do obchodu, ze kterého následně vychází statný muž. Bezdomovce vystrkuje a ohání se pěstmi. Muže zasáhne do hlavy a ten následně padá k zemi, kde bezvládně leží.

Útočící muž na něj ještě zařve: „Vypadni! Seber se a vypadni!“ Poté odchází a nechává sraženého muže ležet na zemi.

Následně na místo dorazila policejní hlídka. „Oba muži se nyní budou zodpovídat z přestupku proti občanskému soužití,“ zmínila Baláková s tím, že muž bez domova byl pod vlivem alkoholu i drog, a proto skončil na záchytné stanici.

Rozdílné reakce na zákrok

„Žádné vážné zranění při útoku neutrpěl. Jde o člověka, který se pohybuje v místní komunitě bezdomovců,“ upřesnila mluvčí s podotkla, že muž, který útočil pěstmi, už na místě v době příjezdu policistů nebyl a přihlásil se až poté, co video začalo kolovat po sociálních sítích.

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Tam vyvolalo rozporuplné reakce. Řada lidí zákazníka chválila za to, jak se s bezdomovcem vypořádal. „Na videu je vidět, že ta smažka už byla bez pantoflí a jen tam kradla nebo prudila. Takže dostal nakonec to, pro co si přišel,“ domnívá se Jakub H.

Jiní považují jeho útok za nepřiměřený. „Chcípák. U někoho jiného by byl pos*aný. Tady věděl, že má převahu, tak se cítil,“ myslí si Jaroslav F.

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