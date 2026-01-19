Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Autor:
  20:36
Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti následně zjistili, že muž se chtěl zabít proto, že už mu život na ulici nedává žádný smysl.

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit. | foto: Policie ČR

Situace se seběhla v pondělí brzy ráno v ulici 1. máje. Muž středního věku se kolem půl druhé nad ránem procházel kolem policistů, kteří právě parkovali poblíž hotelu Imperial.

„K policistům pronesl cosi nesrozumitelného. Ti proto stáhli okénko, aby zjistili, co jim chce říct. Muž se najednou postavil před jejich služební vozidlo a řekl: Teď něco uvidíte,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

Muž se potom začal polévat benzinem z kovové nádobky, kterou si s sebou nesl. Policisté vzápětí spatřili v jeho ruce i zapalovač.

„S ním si chtěl podpálit oblečení. Vzhledem k tomu, že foukal ostrý vítr, mu ale na první pokus zapalovač selhal a v dalším mu pohotoví policisté zabránili svým profesionálním zákrokem, při kterém použili donucovací prostředky hmaty a chvaty,“ pokračuje mluvčí.

Při bleskovém zákroku mu zapalovač sebrali a následně ho eskortovali na služebnu, kde ho po předběžném výslechu předali do péče zdravotníků.

„Ještě předtím se jim svěřil s tím, že měl v úmyslu se upálit, protože je bezdomovec a život na ulici mu už nedává žádný smysl. Než se s policisty rozloučil, tak jim ale nakonec za svou záchranu poděkoval, protože si uvědomil, pro jaké utrpení se ve zkratu rozhodl, a je jim vděčný za to, že jeho záměr překazili,“ dodává policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

19. ledna 2026  20:36

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

19. ledna 2026  19:14

Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku...

Jde o unikátní doklad renesančního stavitelství v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se pustí do přestavby takzvaného Červeného domu. Nová expozice pak připomene jeho...

19. ledna 2026  13:40

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

V liberecké Arše zažili rekordní rok, zachraňovali lišku ve smyčce i rorýsy

Lišák ze smyčky

Jako mimořádně náročný hodnotí uplynulý rok liberecká záchranná stanice Archa. Přijala přes dva tisíce zvířat a zaznamenala rekordní počet odchytů.

18. ledna 2026  8:13

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

17. ledna 2026  14:16

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:11

Advantage Consulting, s.r.o.
CNC OPERÁTOR | MZDA 37–47.000 KČ / HRUBÉHO | TURNOV

Advantage Consulting, s.r.o.
Liberecký kraj
nabízený plat: 37 000 - 47 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Metro.cz
Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.