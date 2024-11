Bezdomovci často odmítají pomoc a nechtějí z ulice. Řešením může být chudobinec

„Někdy nám lidé klepou na dveře a mají pocit, že to město přehlíží a dívá se někam jinam. Jednak tu ale dlouhodobě pracuje poradenská skupina, jednak další organizace, které se věnují terénní péči,“ připomíná primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Aktuálně magistrát eviduje zhruba 130 bezdomovců, u nichž zná jméno i naposledy uvedené bydliště. V řadě případů se kvůli řešení situace snaží kontaktovat a zapojit také jejich rodinu. Největší problémy v tuto chvíli způsobuje skupinka čtyř lidí, kteří opakovaně odmítají pomoc ze strany města. Svou přítomností a oslovováním ale znepříjemňují chvíle ostatním občanům.

„V centru Liberce jsou místa, kterými se mi nechce procházet ani ve dne. Třeba parčík u Kendika, park u Rybníčku, Fügnerka a okolí. Když vidím poblíž odrané a často i vrávorající jedince, někdy i s kalhotami na půl žerdi, vzdaluji se od nich dostatečně daleko, abych předešla jakémukoliv kontaktu nebo potenciálnímu konfliktu,“ svěřuje se jedna z oslovených žen v centru města.

Další zase přiznává, že se takovým lidem vyhýbá především kvůli zápachu. „Je to opravdu hrozné. Zvlášť v letních měsících nestačilo ani to, když jsem šla deset metrů od nich. Třeba v centru u Lidlu na parkovišti se jich vždycky sešlo několik, a to se člověku udělá zle. Navíc nikdy nevíte, jestli vám třeba neublíží, takže dceři jsem některými místy zakázala chodit,“ říká.

Trvalý pobyt v budově radnice

Krajské město poskytuje lidem bez domova noclehárnu v Kateřinské ulici, kde je zhruba dvacet lůžek. Vedle toho také využívanou službu Housing First, která umožňuje bezdomovcům odejít z ulice do provizorního ubytování a sžít se s alespoň základními hygienickými návyky. „Zmínění čtyři lidé ale odmítají i toto a chtějí být na ulici,“ zdůrazňuje Jaroslav Zámečník.

„V jednom případě se nám stalo, že jeden z nich byl odvezen na psychiatrii do Kosmonos a po jedenácti dnech ho propustili, protože pán nebyl ochotný dodržovat jejich režim. V druhém případě zase dotyčný odjel do Jablonce, ale sanitka ho přivezla zpět před radnici s tím, že má trvalé bydliště tady u nás,“ uvádí příklady jednotlivých případů primátor.

Na podporu lidí bez domova funguje v Liberci již rok pilotní projekt s názvem Street Medicine, který jim zajišťuje základní zdravotnické ošetření. Jednat se může například o pomoc s bércovými vředy a dalšími kožními defekty, záněty, prochladnutím nebo parazitickými nemocemi. Nedílnou částí projektu je také edukace směřující k péči o zdraví. Zatímco nyní se mohou bezdomovci nechat ošetřit jednou týdně v Denním centru Valdštejnská, do budoucna by takových míst mělo být více.

„I s ohledem na finanční situaci nám těchto osob přibývá. Máme proto v plánu službu poskytovat také v terénu. Ve spolupráci s Červeným křížem se nám podařilo zajistit sanitní vůz, se kterým bychom vyjeli do lokalit, které nyní mapujeme. Tam bychom v určitý čas tuto službu poskytovali osobám, které z různých důvodů do centra nedojdou, a to ať už je za tím jejich zdravotní strav nebo nějaké momentální rozhodnutí,“ poznamenává náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Za dobu fungování projektu provedli zdravotníci více než 160 ošetření u 111 lidí. Z dostupných záznamů lze vyčíst, že minimálně u deseti z nich došlo díky včasné a pravidelné péči k výraznému zlepšení zdravotního stavu nebo úplnému zahojení. Podle mluvčí města Jany Kodymové se tak jednoznačně předešlo hospitalizacím a eventuálně i amputacím. Služba rovněž šetří náklady na výjezdy policie a zdravotní záchranné služby.

Návrh na krajský chudobinec

Primátor Liberce je osobně v kontaktu také s vedením řady dalších statutárních měst, která se s nadměrným počtem bezdomovců rovněž potýkají, a pokusí se společně najít účinné řešení.

„V roce 2017 nám Parlament České republiky změnou vyhlášky odebral možnost s těmito lidmi jednat tak, že by například při nedodržování městských vyhlášek mohli být vykázaní z katastru města. Rozumím v tomto ohledu lidským právům, protože to bylo snadno zneužitelné, nicméně lidé si často myslí, že město tuto pravomoc má,“ objasňuje Zámečník.

Dodává, že na jedné z poradenských skupin věnujících se tomuto tématu padl například návrh na zřízení dřívějších chudobinců či nocleháren s velkou kapacitou, kde by platila přísná hygienická pravidla a režim. „Jsme v takovém bludném kruhu, ale já doufám, že se to vyřeší například zřízením zmíněného krajského chudobince. Je to téma také pro Liberecký kraj,“ podotýká primátor.