Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Autor:
  9:27
Návštěvnice Bezdězu na Českolipsku se v sobotu navečer zřítila z prudkého srázu pod hradem. V náročném terénu ji zachraňovali hasiči. Zraněnou turistku poté transportoval vrtulník do nemocnice.

„Ze zhruba čtyřicetimetrového srázu se zřítila žena poté, co špatně šlápla na úzké kamenité stezce vedoucí ke státnímu hradu,“ popsala mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.

Operační středisko přijalo informace o události krátce před 17. hodinou. První jednotka byla na místě za pár minut. Hasiči zraněné ženě nejdříve poskytli předlékařskou pomoc, poté ji bezpečně umístili do nosítek a přepravili zpět na cestu.

„Nosítka zajistili lany a pomocí protiváhy a lanových technik se hasičům – lezcům z českolipské a mladoboleslavské stanice podařilo ženu dostat prudkým srázem nahoru na stezku,“ dodala Benešová. Odtud zraněnou ženu přenesli k sanitnímu vozu, který ji odvezl k vrtulníku Letecké záchranné služby.

Starší žena spadla z padesátimetrového srázu, záchranář se pro ni musel slanit

Zásah hasičů trval přes hodinu. Po půl sedmé večer se jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z Libereckého i Středočeského kraje vrátily zpět na své základny.

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Pře o známku za miliony. Neukradl ji, ale koupil, tvrdí rodina sběratele Pytlíčka

Výpověďmi příbuzných sběratele Ludvíka Pytlíčka pokračovalo v Semilech soudní jednání ve věci cenné poštovní známky z roku 1919. Podle nich takzvanou žilkovanou čtyřkorunu Pytlíček koupil před 35...

7. srpna 2025  15:22

Kempaři grilovali na verandě, zloděj jim zatím za zády vykradl chatku

O tom, že drzost nemá mezí, se přesvědčili rekreanti z Prahy v kempu Bílý Kámen u Máchova jezera v Doksech. Zatímco dvojice večer grilovala na verandě chatky, zloděj jim ukradl veškeré cenné věci....

7. srpna 2025  11:52

