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Festival Hrady CZ čeká poslední zastávka, Landa si Bezděz prohlédl z letadla

Jan Pešek
  11:44
Jeden hrad, dvě pódia a řada umělců z Česka i Slovenska. Pod Bezděz míří poslední prázdninový víkend putovní hudební festival Hrady CZ. Fanouškům se představí kapely Rybičky 48, Mig 21 nebo Mirai. Festivalovou šňůru zakončí svým koncertem Daniel Landa, jenž si hrad prohlédl z kokpitu letadla, které sám pilotoval.

V pátek se areál festivalu s malebným výhledem na hrad otevře v půl čtvrté odpoledne. Publikum dostane do varu slovenský rapper Rytmus, kreativní Grey256 či popová kapela Vega Elektra. Součástí pátečního programu je i tradiční karneval masek, který se uskuteční v půl osmé večer.

„Letos slaví své 20. jubileum. Každý, kdo přijde v masce, si užije promenádu na festivalovém pódiu a dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu.

Hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a různé atraktivní věcné ceny,“ zmiňují pořadatelé. Večer bude patřit kapelám Mig 21 a Rybičky 48.

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem (30. srpna 2024)
Pod Bezdězem vystoupí kapela Rybičky 48.
Pod Bezdězem vystoupí písničkář Tomáš Klus.
Pod Bezdězem vystoupí zpěvačka Lenny.
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ pod Bezdězem (30. srpna 2024)
19 fotografií

V sobotu se areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Těšit se mohou na rockovou skupinu Harlej, zpěvačku Lenny či písničkáře Tomáše Kluse nebo Xindla X. Alternativně popová formace Brixtn představí svůj nový singl Náhubek, devadesátkový sound přiveze na Hrady CZ poprvé kapela Adaline. Chybět nebudou ani skupiny Krucipüsk, Vypsaná fixa nebo Mirai, která si pro fanoušky připravila překvapení.

„Pod Bezděz dovezeme velkou konstrukci našeho domácího bejváku. Je to obří, takže s tou parádou jezdíme den dopředu to chystat, ale věřím, že to bude stát za to. Televize, koberce, knihovny, křesla. Chceme vytvořit iluzi, že vás na chvilku vezmeme až k nám domů. Je s tím práce jak na kostele, tak snad se to bude líbit!“ říká ke svému letošnímu vystoupení frontman kapely Mirai Navrátil.

Se vstupenkou zdarma na prohlídku Bezdězu

O úplný závěr festivalu a vůbec celé pouti po českých hradech se postará zpěvák Daniel Landa, který si hrad Bezděz před několika dny prohlédl z kokpitu letadla, které sám pilotoval. „Ukrutně si to užijeme! Přijďte všichni, bude to velkolepý,“ zahlásil s kniplem v ruce.

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Návštěvníci s festivalovou vstupenkou mohou v sobotu odpoledne zdarma navštívit prohlídkové okruhy hradu Bezděz. V areálu festivalu navíc bude letos k dispozici poprvé klasická hospoda se zastřešeným posezením a točeným pivem do skla.

Kofola, léto začíná na festivalech

A jak je to letos s ubytováním? Nejvyšší úroveň komfortu nabízí VIP kemp PLUS s postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením. Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, nonstop recepcí a úklidovými a cateringovými službami. V neposlední řadě lze využít klasické stanové městečko zdarma s toaletami, pitnou vodou a koši na odpad.

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