Sál frýdlantské Besedy se dočká opravy, město zachová unikátní lustry

Stávající shrnovací dveře dále nahradí dubové posuvné a akustický podhled nad sálem i sádrokartonové akustické podhledy v ostatních prostorách se vymění za původní lamelové.

Ze současného vybavení místnosti tak zůstanou zachované pouze dubové parkety a zdejší jedinečné lustry.

„Nechceme se těchto dominantních prvků zbavit, protože by to byla velká škoda. Představují historickou a uměleckou hodnotu. Byly navrženy špičkovým výtvarníkem, medailérem a návrhářem Jaroslavem Bejvlem, který část života navrhoval svítidla ve sklárnách v Kamenickém Šenově. Ta pak putovala do celého světa,“ vysvětluje místostarosta města Jiří Stodůlka.