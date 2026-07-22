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Benátskou odstartují hudebníci ze Slovenska, lákadlem jsou švédští Roxette

Jan Pešek
  9:34
Peter Nagy, Richard Müller nebo kapela No Name. Slovenským večerem odstartuje ve čtvrtek v Liberci festival Benátská! s Impulsem. Na 32. ročník největší hudební události kraje zamíří v dalších dnech kapely Chinaski, Lucie nebo Škwor. Hlavní hvězdou bude švédské pop-rockové duo Roxette.

„Těšíme se na Petera Nagyho, ten svým vyprávěním vtipů baví celou backstage. Přináší dobrou náladu nejen publiku, ale i nám všem,“ vyhlíží slovenský večer Petr Pečený, jeden z pořadatelů festivalu.

Čtvrteční program má podle pořadatelů ukázat sílu slovenské hudební scény. Jedním ze zástupců je i kapela No Name, která má na festival bohaté vzpomínky.

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„Je to už nějaký ten pátek, co jsme na Benátské vystupovali poprvé. Hráli jsme ve stanu a snažili se zaujmout každý pár očí a uší, který se na nás jako na mladou neznámou kapelu ze Slovenska díval,“ vzpomíná zpěvák kapely Igor Timko.

„Po našem koncertě jsme s malou dušičkou a velkým očekáváním sledovali velké kapely, jak hrají na hlavním pódiu. Dnes, když jsme součástí Benátské na hlavním pódiu už i my, je úžasné vzpomínat na to, jak nám právě Benátská pomohla dostat se do áčkové ligy slovenských a českých kapel,“ dodává.

Koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025
Na několika pódiích se představí nejen největší domácí a slovenské hvězdy, ale i prestižní zahraniční interpreti v čele se švédskými Roxette.
Na několika pódiích se představí nejen největší domácí a slovenské hvězdy, ale i prestižní zahraniční interpreti v čele se švédskými Roxette.
Čtvrteční program má podle pořadatelů ukázat sílu slovenské hudební scény.
28 fotografií

I letos organizátoři vsadili na pestrost. Na několika pódiích se proto představí nejen největší domácí a slovenské hvězdy, ale i prestižní zahraniční interpreti v čele se švédskými Roxette.

V Liberci dále vystoupí kapely Mirai, Mig 21, Vypsaná Fixa, Wohnout či Kreyson nebo zpěváci David Koller, Michal Hrůza, Sebastian anebo Protheus. Nepřehlédnutelným symbolem letošního ročníku se stane sto metrů dlouhá vodní skluzavka.

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Návštěvníci se i letos dostanou na festival kyvadlovou dopravou. Speciální autobusová linka číslo 41 bude po celou dobu festivalu pravidelně spojovat centrum města s areálem ve Vesci.

A jak to bude letos s placením? Ve stáncích i u všech prodejců v areálu bude možné využít běžné bezhotovostní platební metody, jako jsou platební karty, mobilní telefony, chytré hodinky či třeba chytré prsteny.

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