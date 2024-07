Scooter pařil, Rottrová voněla deštěm. Na Benátskou přišlo 40 tisíc lidí

„Třicátý ročník Benátské byl jeden z nejúspěšnějších za celou dobu festivalu. Celková návštěvnost se po covidovém útlumu vrátila nad čtyřicet tisíc diváků. Areál byl využitý téměř na maximum, tak uvažujeme o zvětšení, pokud by se příští rok prodejnost vyvíjela obdobně,“ prozradil zakladatel festivalu Pavel Mikez.

Zaplněnosti areálu pomohl i fakt, že trojice největších jmen - Scooter, Slade a Suzi Quatro - vystoupila v jeden den, a to v pátek. Na festivalu tak bylo možné potkávat mladé odbarvené muže v tričku Scooter, kteří se míjeli s prošedivělými pamětníky v bundách s nápisy Slade.

Americká zpěvačka Suzi Quatro nabídla vlastní i převzatou tvorbu, návštěvníky potěšila sólem na baskytaru a především hity Stumblin’ in, který před lety nazpívala s Chrisem Normanem, Can the Can a If You Can’t Give Me Love.

Anglická kapela Slade, které z původní sestavy zbyl už jen kytarista Dave Hill, bavila od samého začátku koncertu.

Právě Hill pobíhal po molu, hašteřil se s ostatními muzikanty a všechny oslňoval svými blyštivými botami a širokým úsměvem. Došlo i na hit Far Far Away a baladu My Oh My.

Oheň, jiskry, laser

To hlavní ale přišlo až po setmění. Aby ne, když německá taneční kapela Scooter s frontmanem H. P. Baxxterem postavila svoji show na efektech plných ohně, jisker a laserů. Baxxter po pódiu skákal a hulákal jako pařící mladík na diskotéce, až by mu člověk ani nehádal úctyhodných 60 let. Jeho nahodilou choreografii doplňovaly sehrané tanečnice, které se co píseň převlékaly, až na sobě chvílemi neměly téměř nic.

Generace, která vyrůstala na přelomu milénia, si mohla spolu s kapelou zakřičet Hyper Hyper nebo si položit otázku, kolik stojí ryba podle stejnojmenného hitu How Much is the Fish?

„Velice se nám osvědčil výběr kapel, což se ukázalo ihned dle prodejů vstupenek, obzvlášť poté, co jsme oznámili, že headlinerem bude Scooter,“ pochvaloval si spolumajitel festivalu Petr Pečený.

Předchozí den, tedy čtvrtek, se nesl v duchu oslav Rádia Impuls, které vysílá už 25 let. Festival otevřel Michal Prokop písní Kolej Yesterday, velký úspěch sklidily i kapely Jelen nebo Žlutý pes.

Mladá generace i Lady Soul

Sobota pak zacílila hned na dvě různé generace. Té mladší patřila druhá, menší stage, na které se představilo to nejlepší ze současné české a slovenské rapové scény. Nechyběli Yzomandias, Nik Tendo nebo Robin Zoot.

„Těší nás, jak se uchytila stage pro mladé. Když nám to pracovní vytížení dovolilo, pozorovali jsme v průběhu festivalu reakce návštěvníků a jsme strašně šťastní, jak moc si to užívali,“ doplnil Pečený.

Hlavní pódium odpoledne rozehřáli písničkáři Jiří Schmitzer a Pokáč, ale taky domácí Sebastian, na kterého i díky jeho účasti v soutěži Survivor dorazilo početné publikum.

Večerní program pak ovládla Marie Rottrová. Nestárnoucí Lady Soul zazpívala svoje největší hity v doprovodu Big Bandu Septet Plus Orchestra a hosta Petra Němce. Nebyla by to Benátská, kdyby aspoň chvíli nepršelo. Tentokrát začaly kapky padat stylově při písni Lásko, voníš deštěm.