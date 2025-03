Na Benátskou přijedou britští Eurythmics, pod Ještědem zazní i Sweet Dreams

„S obrovskou radostí vám konečně můžeme prozradit to, co jsme tak dlouho museli tajit – hlavní zahraniční hvězdou Benátské s Impulsem 2025 budou legendární Eurythmics! Svou elektrizující show předvedou v pátek na TCN Energie Stage,“ uvedli pořadatelé.

„Připravte se na nezapomenutelnou noc plnou jejich hitů, které definovaly celou jednu éru! Sweet Dreams (Are Made of This), Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You? nebo There Must Be an Angel. Všechny tyto nesmrtelné hity naživo rozezní libereckou noc pod hvězdami,“ pokračují pořadatelé, podle nichž se řadí Eurythmics k legendám.

„Jejich unikátní fúze new wave, synth-popu a rockových prvků je dodnes nepřekonaná a patří k tomu nejlepšímu, co můžete na hudební scéně zažít,“ dodal organizátoři.

Britské duo Euyrthmics vzniklo v roce 1980. Jeho členy byli Annie Lennoxová a Dave Stewart. Kapela se dvakrát rozešla – poprvé v roce 1990 a poté v roce 2005. Poté vystoupila v původní sestavě jen několikrát.

V roce 2022 zahráli Eurythmics při slavnostním uvedení do rokenrolové síně slávy. Dave Stewart představil Annie Lennoxovou jako jednu z nejschopnějších interpretek, zpěvaček a skladatelek všech dob.

O rok později ohlásil Stewart turné, avšak už bez Lennoxové, která odešla do hudebního důchodu. V Liberci ji za mikrofonem vystřídá Vanessa Amorosi.

Habera, Farna či Yzomandias

Už na konci loňského roku oznámili pořadatelé hlavní hvězdu sobotního večera – slovenskou kapelu Team v čele s Paľem Haberou.

„Zazní nejznámější hity této přední slovenské kapely, která je na scéně už 40 let. Paľo Habera zatím oznámil pouze jeden koncert v Čechách v roce 2025, tak si ho nenechte ujít u nás na festivalu,“ oznámili pořadatelé.

V Liberci se představí i Ewa Farna nebo kapely Olympic, Jelen či Rybičky 48. Nejen mladší návštěvníky potěší rappeři Yzomandias či Calin. Festival Benátská! s Impulsem proběhne 24. až 27. července 2025.