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Slovenským večerem začal ve čtvrtek festival Benátská! s Impulsem. Největší hudební akci v Libereckém kraji odstartoval svým vystoupením Peter Nagy s kapelou Indigo. Následující koncert Richarda Müllera předčasně ukončila průtrž mračen. Další vystoupení už byla beze změn. V Liberci se představily například kapely No Name nebo Mirai.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Nagy zahrál svoje největší hity jako Kristínka iba spí, Aj tak sme frajeri nebo Korálky od Natálky. Řadu diváků překvapilo, že kapela přitvrdila. Většina písní zněla víc rockově, než jak si je pamatovali z mládí.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Na Benátské se představil i Richard Müller. Na pódium přišel v dobrém rozmaru a mezi písněmi promlouval k divákům.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Müller se ke zpěvu posadil. Na pódiu s ním vystoupila i zpěvačka Klára Mackovčiaková.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Richard Müller stihl odzpívat jen tři písně. Při čtvrté se strhla průtrž mračen a festival přerušila.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Většina diváků se ukryla do pivních nebo hudebních stanů. Jiní využili déšť a kaluže k vodním radovánkám.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Mnozí diváci přišli na festival připravení a hudební vystoupení si užili v pláštěnkách.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Koncert skupiny No Name odstartoval včas. Frontman Igor Timko bavil diváky průpovídkami mezi písničkami.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Timko využil molo před pódiem a předváděl pěvecké i taneční kreace. A vůbec mu nevadilo, že bylo ještě mokré.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Na festivalu vystoupil i jeho majitel a pořadatel Petr Pečený. S kapelou Doktor P.P. odehrál koncert v hudebním stanu.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
K jedním z vrcholů čtvrtečního programu patřil koncert kapely Mirai. Ta si na pódiu postavila kulisy pokojíčku.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Kapela Mirai svoje vystoupení obohatila o ohňové efekty. Zmoklí fanoušci se tak mohli během koncertu ohřát.
Autor: Jan Pešek, MF DNES