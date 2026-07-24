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Slovan Liberec představil nové dresy, doma bude hrát v netradiční kombinaci
Už dlouho dopředu avizovali, že se při výběru a tvorbě dresů vydali novou cestou. V neděli mohli fanoušci Slovanu Liberec během slavnostního odhalení na vlastní oči vidět, že představitelé klubu...
Motorkář předjížděl kolonu a na přechodu vrazil do kočárku s dítětem
Motorkář v České Lípě při objíždění kolony narazil na přechodu do kočárku s dvouletým chlapcem. Při střetu praskla bočnice kočárku, dítě vyvázlo bez zranění. Policie po motorkáři a jeho doprovodu...
OBRAZEM: První den Benátské. Koncert Müllera zkrátil déšť, Nagy přitvrdil
Slovenským večerem začal ve čtvrtek festival Benátská! s Impulsem. Největší hudební akci v Libereckém kraji odstartoval svým vystoupením Peter Nagy s kapelou Indigo. Následující koncert Richarda...
Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři
Dvoudenní technoparty v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku, kterou v květnu ukončila policie, má dohru. Zastupitelé, kteří následně zpřísnili obecně závaznou vyhláškou pořádání podobných akcí,...
Řemeslníci zaplnili semilskou Fabriku. Zachraňovaný areál chce být kulturní špičkou
Tisíce návštěvníků se přišly podívat do bývalé textilky v Semilech. Do areálu, který postupně nabírá nový dech, se v sobotu 18. července sjeli řemeslníci, kteří představovali své umění. Stánky člověk...
Byla to klidná čtvrť, je to strašidelné. Sousedy v Jablonci šokovala vražda
Je to dům v klidné čtvrti, žádný hluk, lidé se ani moc neznají. Přesto se v domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek stala tragédie, která místními otřásla. Podle dostupných informací tam...
OBRAZEM: První den Benátské. Koncert Müllera zkrátil déšť, Nagy přitvrdil
Slovenským večerem začal ve čtvrtek festival Benátská! s Impulsem. Největší hudební akci v Libereckém kraji odstartoval svým vystoupením Peter Nagy s kapelou Indigo. Následující koncert Richarda...
Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu
Kriminalisté vyšetřují závažný zločin, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Jablonci nad Nisou, jako vraždu. Událost se odehrála v jednom z tamních bytových domů.
S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká
Fotbalisté Slovanu Liberec vstoupí do prvoligové sezony s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy...
Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky
Fotbalisté Jablonce zahájili kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Na hřišti chorvatského Varaždínu prohráli 2:3 a ve čtvrtek 30. července se doma pokusí nepříznivý výsledek otočit. V našem...
Policisté vyšetřují závažný zločin v Jablonci. Žádné nebezpečí nehrozí, ujistili
Policisté vyšetřují okolnosti závažného zločinu, který se stal ve čtvrtek odpoledne v bytovém domě v Jablonci nad Nisou. Nikomu podle nich nehrozí žádné nebezpečí.
Technická univerzita začala se stavbou nové budovy, vyjde na půl miliardy
Po problémech se získáním dotací a několikaměsíčním zpoždění začíná stavba objektu E2 v kampusu Technické univerzity v Liberci (TUL). Moderní budova za půl miliardy by se měla studentům otevřít v...
Populární Fryč prodal antikvariát. Knižní trh je dnes velmi křehký, říká jednatelka
Knihkupectví a antikvariát Fryč už více než tři dekády neodmyslitelně patří k centru Liberce. Od července ale na jeho adrese čtenáři kamenný antikvariát nenajdou. Podle jednatelky Ivy Šilhavé za tím...
Kozel před Varaždínem: Že jsme papírový favorit? Já vidím šance vyrovnaně
Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před dvojzápasem 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu vidí šance obou týmů na postup zcela vyrovnaně. Pětapadesátiletý kouč připustil, že první...
Konferenční liga Varaždín - Jablonec: Statistiky, informace a TV přenos
Fotbalisté Jablonce zahájí boj o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Začínají ve 2. předkole, kde je čeká chorvatský Varaždín. Úvodní souboj je na programu ve čtvrtek 23. července od 20:00. Jak...
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Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři
Dvoudenní technoparty v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku, kterou v květnu ukončila policie, má dohru. Zastupitelé, kteří následně zpřísnili obecně závaznou vyhláškou pořádání podobných akcí,...
Malý restart i návrat do Evropy. Od Chramosty se můžu učit, tvrdí Vecheta
Jako mladík rozjíždějící fotbalovou kariéru okusil v sezoně 2022/23 v dresu Slovácka v pěti zápasech atmosféru evropských pohárů, teď ji může zažít znovu. Útočník Filip Vecheta přišel na konci...