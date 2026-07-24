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OBRAZEM: První den Benátské. Koncert Müllera zkrátil déšť, Nagy přitvrdil

Jan Pešek
  11:30
Peter Nagy vystoupil na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Peter Nagy vystoupil na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Richard Müller vystoupil na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Richard Müller vystoupil na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Počasí na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Návštěvníci festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Návštěvníci festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Igor Timko vystoupil s kapelou No Name na festivalu Benátská! s Impulsem (23.... Igor Timko vystoupil s kapelou No Name na festivalu Benátská! s Impulsem (23.... Petr Pečený s kapelou Doktor P.P. na festivalu Benátská! s Impulsem (23.... Kapela Mirai na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026) Kapela Mirai na festivalu Benátská! s Impulsem (23. července 2026)
Slovenským večerem začal ve čtvrtek festival Benátská! s Impulsem. Největší hudební akci v Libereckém kraji odstartoval svým vystoupením Peter Nagy s kapelou Indigo. Následující koncert Richarda Müllera předčasně ukončila průtrž mračen. Další vystoupení už byla beze změn. V Liberci se představily například kapely No Name nebo Mirai.

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