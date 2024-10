Bedřichovský skiareál v Jizerkách změní majitele, přes zimu se tam bude lyžovat

Stejně jako v předchozích sezonách ho zajistí firma Ski bižu, kterou vlastní TJ Bižuterie. O výsledku jednání informoval výkonný ředitel jablonecké TJ Bižuterie Pavel Bažant.

„Jde o trojstrannou dohodu. Dohodli jsme se, že budeme provozovat areál ještě jeden rok,“ řekl Bažant. Prodejem pozemků firmám Niseko a Bio shop podle něj získají zhruba 100 milionů korun, které použijí na rozvoj dalších svých areálů v Jizerských horách, což je Severák v Hraběticích a Tanvaldský Špičák.

„Máme už odsouhlasené investice, které začneme dělat na jaře příštího roku,“ uvedl Bažant. Jednou z nich je výměna sedačkové lanovky na Tanvaldském Špičáku.

Dohoda o prodeji pozemků zároveň zajistila, že se bude letos lyžovat i ve skiareálu v Bedřichově. TJ Bižuterie už nechtěla ztrátový areál provozovat, a pokud by nenašla kupce na pozemky, v této zimě by ho neotevřela.

„Díky našemu odhodlání se tady bude dál lyžovat, což je zásadní pro místní obyvatele i hotely,“ shrnul za Bio shop Pavel Novotný. Firma Bio shop patří do skupiny, jež spoluvlastní i část rekreačního areálu u rozhledny Královka.

Společným záměrem Bio shopu a Niseko je převést pozemky využívané jako sjezdovky na obec, výměnou za to budou chtít změnu územního plánu pro své další investice.

Obec by vyhlásila referendum

„Pozemky ve skiareálu budeme kupovat za nemalé peníze a někde se na to musí vzít. Žádat proto budeme po obci změnu územního plánu pro pozemky, kde by mohly vyrůst chalupy, rodinné bydlení. Nepůjde o žádné penziony, hotely,“ uvedl Novotný za Bio shop.

Jednatel firmy Niseko Adam Kuchař už dříve řekl, že nechce lyžování ve skiareálu bránit, ale naopak podporovat. Spojuje to však také se svými developerskými plány, což by znamenalo změnu územního plánu.

Zastupitelstvo Bedřichova má ale aktuálně platné usnesení, že kvůli výstavbě nebude měnit územní plán obce. I proto se vedení obce rozhodlo, že si nechá od poradenské společnosti KPMG zpracovat analýzu nazvanou Možnosti akvizice Skiareálu Bedřichov pro obec Bedřichov. Poradci se budou zabývat i nabídkami a podmínkami místních developerů ohledně možné spolupráce.

„Studie by nám měla odpovědět, co by to znamenalo pro obec, co by to přineslo za pozitiva i negativa,“ uvedl již dříve starosta Petr Holub. Předpokládá, že analýza bude k dispozici v polovině listopadu. Rozhodnutí o dalším postupu bude podle starosty poté na obyvatelích, zejména pokud se ukáže potřeba změn v územním plánu. Obec by nejspíš v takovém případě vyhlásila referendum.