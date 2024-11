Bedřichov jedná s developerem o skiareálu, starosta chce sport zachovat

Vstup developerů do českých horských areálů se obvykle neobejde bez emocí a často i tvrdých reakcí místních. Nejinak tomu bylo i v případě lyžařského areálu Bedřichov.

Provozující společnost TJ Bižuterie se již loni rozhodla areál pro nerentabilitu prodat a jeho provoz ukončit. Zájemcem o koupi se stala developerská společnost NISEKO, jejíž jednatel Adam Kuchař má k areálu i osobní vztah – z Bedřichova pochází a na zdejších sjezdovkách začínal s budováním své někdejší kariéry závodního lyžaře.

Společnost koupila část pozemků pod sjezdovkami a rozhořela se vášnivá debata o tom, jaký osud vlastně areál čeká.

„V mediálním prostoru se objevilo několik dezinformací, třeba že sjezdovky koupilo více developerů. To není pravda, my jako NISEKO jsme jediní. Stejně tak není pravda to, že bychom kdy chtěli areál zastavit apartmány, to nikdy nebylo na plánu,“ popisuje situaci Kuchař.

Starosta Bedřichova Petr Holub přiznává, že část místních skutečně neskrývala obavy a apelovala na vedení obce, ať nežádoucí výstavbě, která by znamenala konec lyžování v Bedřichově, zabrání. „My jsme se společností NISEKO v kontaktu od samého začátku a snažíme se společně hledat řešení,“ říká Holub.

Jeho slova o vzájemném hledání ideálního řešení potvrzuje i Kuchař. „Celou dobu jednáme s obcí o konstruktivních řešeních, některá zahrnovala změnu územního plánu, ale tam jsme pochopili, že to není průchozí. Takže jsme se začali bavit o variantě, kde není změny územního plánu potřeba a s obcí směníme pozemky. Pro obec je zajímavější funkční areál než pozemky, které mohou být zajímavější pro nás,“ vysvětluje Kuchař.

Starosta obce uznává, že současné zázemí areálu i technika jsou poměrně zastaralé. A i samotná investice do nové techniky by se pohybovala v řádech desítek milionů, což je mimo finanční možnosti obce.

„Vedení obce jsme předestřeli plán, kde my vybudujeme v areálu kompletní nové zázemí - od gastra přes obchody a lyžařskou školku - všechno tak, aby vleky mohly nadále fungovat, a na pozemku, který bychom směnili s obcí, postavíme čtyři rodinné domy. Do budoucna plánujeme i novou moderní čtyřsedačkovou lanovku místo současných starých vleků a celkově se chceme na rozvoji a provozu areálu podílet,“ líčí plán developerské společnosti Kuchař.

Sjezdovka má podle studie fungovat dál

Obec si letos v létě zadala studii od mezinárodní společnosti KPMG, která měla zhodnotit situaci a budoucnost areálu jako celku ze strategického pohledu a dlouhodobé perspektivy. Tuto studii a její závěry nyní vedení obce veřejně prezentovalo.

„Studie nám dala odpověď na otázku, že má smysl se areálem zabývat a rozvíjet ho, nemá smysl ho odepsat,“ říká starosta Holub s tím, že podle závěrů studie KPMG bude nyní obec pokračovat v jednání s developerem. „Obec ale může rozhodnout pouze s jednoznačně obhájeným veřejným zájmem, to nám bylo závěry studie rovněž jednoznačně řečeno,“ dodává Holub.

Aby mohla jednání pro obec představovat veřejný zájem a ten si mohlo jednoznačně obhájit i zastupitelstvo, je podle Holuba prvním nezbytným krokem jasně garantovaný plán ze strany společnosti NISEKO, následovaný stanovením provozního modelu areálu.

„Chceme, aby byl areál stále v provozu, naopak chceme provoz rozšiřovat. Dnes jde čistě o lyžařský areál, my máme plán udělat z toho celoroční areál, kde by v létě byly v provozu bikeparky, lanové centrum a podobné aktivity, přičemž čtyřsedačková lanovka by tomu pomohla celoročně pro cyklisty i turisty, včetně zázemí. Součástí zázemí by byly i byty, část na prodej, část na pronájem,“ představuje plán Kuchař.

Co se provozního modelu týče, starosta Bedřichova upozorňuje na fakt, že obec by byla ochotna se na věci podílet, ale ne finančně, jelikož není podnikatelským subjektem, který by na sebe mohl brát rizika plynoucí třeba z toho, že by kvůli mírné zimě nemohl být areál v provozu po celou sezonu.

„Dovedeme si představit působení obce ve formě účasti v nějaké společnosti, která bude provoz řešit, ale ve smyslu kontrolního mechanismu, aby nedocházelo ke zcizení majetku a tak dále. Prostě držet dozor nad oním veřejným zájmem,“ vysvětluje Holub.

„Obec si nechala udělat studii od KPMG, zda daný postup má pro obec smysl. KPMG to vyhodnotilo tak, že smysl to má a směnu v podstatě doporučuje. Nyní čekáme na oficiální potvrzení ze strany obce, že do směny jde, pak se začnou připravovat všechny potřebné posudky, smlouvy a vše, co k tomu patří,“ shrnuje aktuální vývoj jednání a další postup Kuchař.

Provoz po nadcházející zimní sezonu pak obstará stávající provozovatel, společnost TJ Bižuterie za podpory společnosti NISEKO.

„Já už k tomu vlastně nemám moc co říct, my areál prodáváme a prodáme, nechceme ho dále provozovat. Tuto zimu jsme se k tomu zavázali jako poslední, takže areál poběží,“ říká ředitel TJ Bižuterie Pavel Bažant.

„Část areálu už je prodaná, jsme v nějaké shodě. Otázka je, jak se teď ke všemu postaví obec po veřejném projednání studie KPMG. Vím, že další jednání běží, ale už bez nás, je to mezi investory a obcí Bedřichov,“ uzavírá Bažant.