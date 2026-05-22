Lidé v Bedřichově v referendu rozhodují o zastavění pozemků ve skiareálu

Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků.
„Dneska jsou zapsané v územním plánu jako specifické nezastavitelné. To znamená, že na nich můžou být stavby velice omezeně, kdy souvisí nějakým způsobem se sjezdovkami nebo obecně s turistickým ruchem. Třeba nějaké občerstvení,“ řekl již dříve starosta Bedřichova Petr Holub.
Smyslem referenda podle něj je, aby se občané vyjádřili, jestli to tak chtějí do budoucna.
„My předpokládáme, že budou chtít, aby se do budoucna nestalo, že z vůle zastupitelstva se bude měnit územní plán a tyto pozemky by mohly být zastavitelné,“ uvedl.
Lyžování v Bedřichově svítá naděje, developer plánuje novou lanovku i snowpark
Budoucnost sjezdového lyžování v Bedřichově je nejistá. Většina skiareálu se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v minulé sezoně mimo provoz.
Předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál opustit a nyní se začíná rýsovat dohoda mezi nejvýznamnějšími soukromými vlastníky pozemků ve skiareálu a obcí. Jejich záměrem je obnovit provoz střediska ještě letos a v budoucnu ho rozvíjet.
11. května 2024