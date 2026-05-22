Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lidé v Bedřichově v referendu rozhodují o zastavění pozemků ve skiareálu

Autor: ,
  13:37
Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes v referendu rozhodují, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace.
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají výstavby apartmánů. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Roční rozpočet obce podle něj je kolem 25 milionů korun. Případná dohoda s...
Součástí připravovaného projektu jsou i majetkové směny. Obec by pozemky v...
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...
13 fotografií

Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků.

„Dneska jsou zapsané v územním plánu jako specifické nezastavitelné. To znamená, že na nich můžou být stavby velice omezeně, kdy souvisí nějakým způsobem se sjezdovkami nebo obecně s turistickým ruchem. Třeba nějaké občerstvení,“ řekl již dříve starosta Bedřichova Petr Holub.

Smyslem referenda podle něj je, aby se občané vyjádřili, jestli to tak chtějí do budoucna.

„My předpokládáme, že budou chtít, aby se do budoucna nestalo, že z vůle zastupitelstva se bude měnit územní plán a tyto pozemky by mohly být zastavitelné,“ uvedl.

Lyžování v Bedřichově svítá naděje, developer plánuje novou lanovku i snowpark

Budoucnost sjezdového lyžování v Bedřichově je nejistá. Většina skiareálu se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v minulé sezoně mimo provoz.

Předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál opustit a nyní se začíná rýsovat dohoda mezi nejvýznamnějšími soukromými vlastníky pozemků ve skiareálu a obcí. Jejich záměrem je obnovit provoz střediska ještě letos a v budoucnu ho rozvíjet.

11. května 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

Zloděj zalil lebku Zdislavy do betonu. Arcibiskup žádá neprůstřelné sklo i alarm

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté zajistili lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž...

Podezřelý z krádeže lebky světice nemusí do vazby. Vzkázal, čeho lituje

Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy odchází od soudu, kde se jednalo o...

Policie krátce před desátou hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Jednání...

Radši diamantovou pilkou než kyselinou. Expert popisuje, jak dostat lebku z betonu

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Odstraňování betonu z lebky svaté Zdislavy je nutné provést kombinací mechanických postupů, míní děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer. Pokud by se totiž zvolil chemický způsob,...

Restaurátoři dolovali lebku z betonu šestnáct hodin, výslech urychlil růženec

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Přes šestnáct hodin zabralo restaurátorům dostal lebku z betonového sevření. Pomohly jim i snímky z rentgenu a CT. Restaurátoři se pokusí do lebky zakomponovat i drobné části, které se z ní při...

Lidé v Bedřichově v referendu rozhodují o zastavění pozemků ve skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách dnes v referendu rozhodují, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o...

22. května 2026  13:37

Improvizátoři odehrají na gauči show bez scénáře, diváci rozhodnou o ději

Improvizační skupina Imjoy

Jablonecký klub Stage hostí v sobotu večer improvizované představení divadelního spolku Imjoy. Celá show se odehraje na gauči, a to bez scénáře a připraveného plánu. A diváci rozhodnou, co bude dál.

22. května 2026  11:38

Dotace jsou na dostavbu univerzitní budovy, z ní ale po demolici moc nezbylo

V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí...

V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí komplikace. Z budovy E2, která měla projít rekonstrukcí za téměř půl miliardy korun bez daně, toho totiž po loňské demolici moc...

21. května 2026  13:17

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, barva nového nátěru budí emoce

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

21. května 2026  10:43,  aktualizováno  11:26

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

20. května 2026  21:41

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

20. května 2026

Do Ralska míří tisíce skautů, bývalé vojenské letiště se promění v tábořiště

Na víkendovou akci do Ralska dorazí tisíce mladých skautů z mnoha zemí Evropy.

Přes tři tisíce mladých obsadí bývalé vojenské letiště v Ralsku. Po deseti letech se do Česka vrací skautský Intercamp. Na víkendovou akci dorazí skauti z Německa, Francie, Gruzie, Maďarska a dalších...

20. května 2026  16:23

Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (2025)

Policisté už znají datum, kdy vrátí církvi lebku svaté Zdislavy, kterou minulý týden ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Stane se tak 30. května, kdy se v městečku koná pouť ke svaté...

20. května 2026  10:24,  aktualizováno  12:48

Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Lebka svaté Zdislavy, kterou před týdnem ukradl muž z baziliky v Jablonném v Podještědí, už nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Tak údajně zní dohoda, kterou uzavřeli kriminalisté s mužem,...

19. května 2026  16:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další náplavka v Liberci vyjde na 64 milionů. Zmizí parkoviště, přibude lávka

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...

Město Liberec vybralo firmu pro obnovu levého břehu Nisy. Stavba za 64 milionů by měla začít v nejbližších měsících a hotovo by mohlo být v roce 2027. Projekt naváže na úpravy dokončené v okolí...

19. května 2026  16:11

Složení Sněmovny je definitivně potvrzené, ÚS odmítl stížnost libereckého lídra SPOLU

Poslanec Petr Beitl je lídrem SPOLU v Libereckém kraji (1. září 2025)

Složení Poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost loňského lídra koalice SPOLU v Libereckém kraji Petra Beitla.

19. května 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.