Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

  12:41
V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají výstavby apartmánů. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...
Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...
Na rozhodnutí upozornil na webu Český rozhlas. Podle starosty Petra Holuba je smyslem referenda ochránit před zástavbou pozemky, na kterých jsou sjezdové tratě.

„Dneska jsou zapsané v územním plánu jako specifické nezastavitelné. To znamená, že na nich můžou být stavby velice omezeně, kdy souvisí nějakým způsobem se sjezdovkami nebo obecně s turistickým ruchem. Třeba nějaké občerstvení. A smyslem referenda je, aby se občané vyjádřili ve smyslu toho, jestli to tak chtějí do budoucna. My předpokládáme, že budou chtít, aby se do budoucna nestalo, že z vůle zastupitelstva se bude měnit územní plán a tyto pozemky by mohly být zastavitelné,“ řekl Holub.

Většina skiareálu v Bedřichově se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v této sezoně mimo provoz. Předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál předloni opustit a nový zatím není. Pozemky pod sjezdovkami má vícero vlastníků, mezi nimi je i obec.

Starosta věří, že se s nimi blíží k dohodě, aby mohl být areál od příští sezony opět v provozu. „Více o tom budeme hovořit na veřejné schůzi s občany, kterou máme naplánovanou na 11. května. Tam bychom to měli představit, jak obec, tak i ty ostatní subjekty,“ dodal Holub.

11. května 2024
Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Liberec - K. Vary 0:1P. Hosté jsou poprvé od roku 2009 v semifinále, rozhodl Černoch

Hokejisté Karlových Varů se radují z postupu do semifinále.

Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 po prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40...

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

Tři litry krve s kakaem. V České Lípě skončil na kříži Ježíš z porodnice

V České Lípě si připomněli poslední dny Ježíše Krista. Toho už po deváté...

Jidášovu zradu, Pilátův ortel, ale především bičování a ukřižování Ježíše Krista si na Velký pátek připomněli v České Lípě. Už po devatenácté nastudovali místní ochotníci pašijové hry, které na...

Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...

Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na...

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.

8. dubna 2026  12:41

Liberecká zoo slaví přírůstek, hřebeček je nadějí pro ohrožené zebry

Samec, který se narodil koncem minulého týdne, je v dobré kondici a prospívá.

Liberecká zoologická zahrada se chlubí mládětem silně ohrožené zebry bezhřívé. Samec, který se narodil koncem minulého týdne, je v dobré kondici a prospívá. Při troše štěstí si jej mohou prohlédnout...

8. dubna 2026  11:51

Z ateliéru ukradli díla autora Pražského metronomu. Asi mysleli, že jsou bronzová

Sochy z kované oceli vysoké zhruba 40 a 60 centimetrů.

Zloději vykradli bývalou márnici, která sloužila věhlasnému sochaři a autorovi Pražského metronomu Vratislavu Karlu Novákovi jako ateliér. Z jeho někdejší dílny v jabloneckých Rýnovicích zmizely v...

7. dubna 2026  15:59

V rezervaci u hranic našli lidské kosti. Jde o muže, který zmizel při blackoutu?

ilustrační snímek

Nález lidských kosterních ostatků nedaleko česko-polských hranic řeší kriminalisté na Liberecku. Totožnost mrtvého zatím neznají. Nemohou ani vyloučit, že se stal obětí trestného činu. Místní...

7. dubna 2026  11:48

V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny

Vznikající rezervace v Českém ráji je zatím malá, měla by se však postupně...

Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí klisny, po narození mláďat se počet zvířat zdvojnásobí. Zvířata poskytla rezervace velkých kopytníků ve...

6. dubna 2026  8:13

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

Na hradě Bezděz skončil středověk, po 762 letech se dočkal klasických toalet

Hrad Bezděz má nové klasické toalety. Splašky z chemických záchodů už nebudou...

Královský hrad Bezděz na Českolipsku se 762 let od založení dočkal klasických toalet. V provozu jsou od čtvrtečního zahájení sezony, nahradily chemické WC. Podle kastelána Kamila Seidla je to pro...

5. dubna 2026  16:55

‚Zlatý plešoun‘ ve věži. Držitel Oscara natáhl unikátní hodiny v Jilemnici

Pavel Talankin s Oscarem ve věži jilemnické radnice. (4. dubna 2026)

Klub příležitostných natahovačů radničních hodin v Jilemnici má nového člena. Stal se jím čerstvý držitel Oscara a hlavní postava dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin. Do radniční věže...

5. dubna 2026  15:08

Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají

Velká oprava liberecké přehrady začala v létě 2022 a nyní končí. Nádrž začnou...

Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na...

5. dubna 2026  8:24

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

Při srážce s náklaďákem na Českolipsku zemřel řidič auta, přejel do protisměru

Řidič fabie přejel mezi obcemi Kokory a Krčmaň do protisměru a srazil se s

Srážku s náklaďákem nepřežil v pátek večer na Českolipsku řidič osobního automobilu. Před nehodou na silnici I/38 u Bezdězu přejel do protisměru. Záchranáři už mu nemohli pomoci, šofér nákladního...

4. dubna 2026  15:58

