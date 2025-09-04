„Teď je to na mrtvém bodě. Řekl bych, že je to tak 50 na 50, že se to podaří,“ řekl starosta Bedřichova Petr Holub.
Další provoz skiareálu v Bedřichově se 4,5 kilometry sjezdovek a sedmi vleky je ohrožený kvůli tomu, že jeho dlouholetý provozovatel TJ Bižuterie se loni rozhodl ztrátové středisko opustit. Uplynulá sezona byla poslední, kdy ho provozoval. Aktuálně není nikdo, kdo by ho dokázal nahradit. Vlastníků pozemků ve skiareálu je více, obec vlastní jen část.
„Nevidíme lídra, kdo by ho provozoval a staral se o rozvoj, protože obec to být nemůže. Na to nemá kapacity, ani fundament a žádný investor se do toho taky nedere. Protože většinou jsou to developeři, kteří chtějí stavět a vydělávat na developmentu, a ne provozovat areál,“ řekl starosta.
|
Developer získal pozemky pod sjezdovkami, v Bedřichově se strachují o lyžování
Obec sice dostala od dalších dvou významných spoluvlastníků pozemků v areálu nabídky s podmínkami, za jakých by bylo možné podle nich středisko provozovat a rozvíjet, ty ale zastupitelé Bedřichova odmítli.
Nelíbilo se jim, že by výměnou za spolupráci měla obec vydat svoje lukrativní pozemky či umožnit využití většího počtu pozemků pro stavební účely. Připravili proto vlastní podmínky s tím, že by případná změna územního plánu byla možná jen u pěti pozemků. S tímto návrhem ale u dalších vlastníků neuspěli.
„Co se týče vytvoření spolku, tak kromě jednoho, který předložil nějakou představu, za jakých okolností by do toho vstoupil a byl ochotný vložit peníze, tak další se vyjádřili negativně,“ uvedl starosta.
Ve hře je referendum
Podle něj proto zvažují, že vyhlásí referendum, v němž by obyvatelé obce odpovídali na otázku, zda mají pozemky ve skiareálu nadále zůstat nezastavitelné. Původně o jeho vyhlášení měli rozhodovat zastupitelé obce už tento týden, na základě jednání s dalšími vlastníky pozemků se ale podle starosty rozhodli schválení vyhlášení referenda odložit.
„S tím, že bychom se ještě jednou sešli s Bižuterií i investory a pobavili se o tom, zda areál nějakým způsobem můžeme provozovat,“ dodal Holub.
|
Nejasná budoucnost lyžování v Bedřichově. Nepomohlo ani setkání s obyvateli
Spolek chtěla obec vytvořit na základě analýzy KPMG, kterou si od ní objednala. Podle ní může být provoz střediska s částmi Malinovka, Pastviny a Weber sice mírně ziskový, ale na větší investice, jako je vybudování lanovky nebo retenční nádrž, si nejspíš nebude schopné vydělat.
Pro zachování a rozvoj skiareálu je tak podle autorů analýzy důležitá spolupráce všech klíčových aktérů, což jsou hlavně vlastníci pozemků, na nichž jsou sjezdovky a vleky. KPMG proto navrhovala, aby se klíčoví aktéři sdružili ve spolku a jeho prostřednictvím lyžařský areál spravovali.
|
11. května 2024