Lyžování v Bedřichově svítá naděje, developer plánuje novou lanovku i snowpark

Eliška Marinská
  14:35
Lyžaři se po roční pauze možná dočkají otevření skiareálu na Malinovém vrchu v Bedřichově v Jizerských horách. Jeho budoucnost by mohla zajistit nová provozní společnost, kterou chtějí založit tamní významní vlastníci pozemků. Na veřejné debatě naznačili, že jednání o společném postupu směřují k dohodě.
Součástí připravovaného projektu jsou i majetkové směny. Obec by pozemky v areálu měla podle starosty získat směnou a změnou územního plánu.

Vedení obce upozorňuje, že bez kapitálu zvenčí se areál výrazně neposune.

„Obec nikdy nebude mít prostředky na to, aby financovala lanovku sama, vždycky to bude záležitost soukromého kapitálu,“ uvedl starosta Petr Holub na debatě s místními.

Roční rozpočet obce podle něj je kolem 25 milionů korun. Případná dohoda s vlastníky pozemků je proto vnímána jako kompromisní řešení. Mezi nejvýznamnější patří firmy Niseko a Bio shop, podnikatel Martin Kaloš a obec.

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Větší část areálu byla v uplynulé zimě po odchodu dlouholetého provozovatele TJ Bižuterie mimo provoz. Od příští sezony by ho mohla spravovat nově vznikající provozní společnost. Tu chtějí založit nejvýznamnější vlastníci pozemků v lokalitě.

Podle jednatele developerské firmy Niseko Adama Kuchaře se dohody různě vyvíjely. „Myslím, že jsou obě strany spokojené,“ pověděl.

„Povedlo se nám dohodnout s TJ Bižuterie na odkupu jejich provozních zařízení, to nám usnadní provoz nadcházející sezony,“ pokračoval.

Lanovka, snowpark i vleky

Do budoucna by chtěl vybudovat plnohodnotný areál se čtyřsedačkovou lanovkou, snowparkem, dvěma velkými vleky, dětskými světy a pořádným zázemím.

„Obec cílí na konsolidaci pozemků, tedy vlastnictví pozemků obcí, abychom mohli zajistit možný rozvoj areálu. V současné době jsou zadány odhady pozemků v rámci nějakých směn a dále naši právníci pracují na zpracování plánovacích smluv,“ potvrdil starosta Holub.

Součástí připravovaného projektu jsou i majetkové směny. Obec by pozemky v areálu měla podle starosty získat směnou a změnou územního plánu. Bio shop a podnikatel Martin Kaloš podmiňují převod pozemků tím, že budou moci stavět jinde v obci, společnost Niseko nabízí obci pozemky ve skiareálu výměnou za jediný stavební pozemek Pod vodojemem.

„Od začátku jsem byl k tomu skeptický, celý podnik s vleky je připravený jenom proto, aby se společnost Niseko dostala k pozemkům Pod vodojemem, kde by mohla chtít postavit další jednotky apartmánů,“ podotkl jeden z místních zastupitelů.

„Co se týká výstavby, pokud nebude existovat plánovací smlouva, která závazně zajistí to, že tam skutečně vznikne jenom rodinný dům, tak já pro to třeba ruku nezvednu. My zastupitelé souhlasíme předběžně s tímto postupem ve formě směny, ale pouze za předpokladu, že skutečně nám právně zajistíme to, že tam nebude developerský projekt, ale bude tam v podstatě rodinný dům,“ podotkl.

Řezáč: Jsem pro skromnou variantu

Část místních také vyjadřovala obavy, že představený projekt nemusí ekonomicky obstát. „Pokud projekt z nějakého důvodu krachne, obec bude mít pozemky a může hledat nového investora,“ uvedl. Ačkoliv se obec snažila oslovit několik filantropů, nikdo neprojevil zájem.

Diskuze se zúčastnila také legenda českého běžeckého lyžování Stanislav Řezáč. „Přikláním se k tomu, že by se to mělo udělat poskromnu a samozřejmě sjezdovky by měly fungovat, ale nemusí se do toho hned investovat tak velké peníze,“ míní.

Naopak Petr Chrpa z Janova nad Nisou takovému projektu fandí. „Dřív nebo později, pokud se má něco stát, se musí ty pozemky konsolidovat. K tomu vede opravdu dlouhá cesta, to vědí nejlépe dneska partneři, kteří ten projekt nějakým způsobem prezentují.“

Na mrtvém bodě. Založení spolku je nejisté, šance na zachování skiareálu klesá

Hlavním cílem představeného projektu je obnovení a postupná modernizace skiareálu. Do budoucna počítají nejen se zimním provozem, ale i s celoročním využitím, například pro cyklistiku nebo rodinné aktivity.

O budoucím směřování areálu mají navíc rozhodnout i místní, a to 22. května v referendu, které se bude týkat zachování současného využití pozemků ve skiareálu. Lidé budou rozhodovat o tom, zda mají pozemky ve skiareálu zůstat využívané jako doposud a neumožní tak jejich zastavění.

11. května 2024
