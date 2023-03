Z bazénu mají být třídy. Koncentrák pro děti, zlobí se opozice v Liberci

Blbost, peklo, klecový chov drůbeže i koncentrák pro děti. Takto ostře se opoziční zastupitelé města Liberce vyjadřují k projektu přestavby bývalého bazénu v Základní škole Švermova na školní třídy.

Kritika se valí nejen na to, že se bazén neobnoví, ale především na fakt, že podle návrhů jsou plánované třídy příliš malé.

I přes výtky ale zastupitelstvo schválilo podání žádosti na získání dotace od ministerstva školství, aby se projekt za 111 milionů korun mohl realizovat. Pokud město dotaci získá, mohly by třídy vzniknout do konce srpna roku 2025.

Bazén, který byl v havarijním stavu, nechalo město uzavřít v roce 2009, petici za jeho obnovení podepsalo skoro 500 lidí. Samotná radnice pak o obnově bazénu uvažovala s tím, že by se využíval jako náhrada za městský plavecký stadion, který čeká náročná přestavba za přibližně miliardu korun.

Od plánů se ale nakonec ustoupilo. Nové třídy jsou navíc pro město zásadní a potřebné. Náměstek primátora Liberce pro školství Ivan Langr (SLK) uvedl, že 20 základních škol po celém Liberci je plných na 96 procent. A to i přes to, že město navýšilo jejich kapacitu od roku 2014 o zhruba 1 400 míst na více než 10 200.

K tomu náměstek přestavbu bazénu na školní třídy dlouhodobě podporuje a prosazuje. Lepší řešení podle něj není.

Kupte starou budovu, navrhuje výbor

Františkovský osadní výbor ale tvrdí, že se plete. „Za osadní výbor by byl nejlepší volbou zpětný odkup staré budovy, její přebudování na učebny a oprava bazénu opět na bazén,“ uvedl Jakub Mišák ve svém vyjádření, které následně zaslal i primátorovi Liberce Jaroslavu Zámečníkovi (SLK).

Mišákův návrh řešení spočívá ve zpětném odkupu původní budovy ZŠ Švermova, kterou město prodalo v roce 2011 za 11 milionů korun, a nyní tam jsou malometrážní byty. Podle Langra je ale podobný postup nesmyslný, a to hlavně proto, že by bylo potřeba byty předělat zpátky na třídy. „Náklady by byly mnohem vyšší, než když se přestaví bazénová hala,“ říká Langr.

S tím ale nesouhlasí opoziční politici a kritizují i návrh, který byl na přestavbu zpracovaný. Hlavní problém vidí ve velikosti tříd, podle nich budou příliš malé pro novodobé potřeby vyučování.

„Nevypadá to jako škola, rozhodně ne jako škola pro 21. století, ale spíš jako klecový chov drůbeže,“ řekl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (LOL).

„Pět let nás tu Starostové zásobují krásnými obrázky s náplavkou, přehradou, dlážděnými chodníčky, chlubí se, jak konečně přinesli do města architektonickou kvalitu. A pak, když přijde konečně něco reálného a navíc bezesporu důležitého, tedy nový pavilon základní školy, dostaneme tohle. Koncentrák pro děti,“ vyjádřil se další opoziční zastupitel Jindřich Felcman (LOL).

Podle Petra Machatého, vedoucího magistrátního oddělení technické správy budov, jde o ústupek požárním předpisům. Pokud by třídy byly větší, došlo by k omezení skladovacích prostor. Získání dotace je navíc podmíněné vybudováním alespoň šesti tříd pro 180 žáků.