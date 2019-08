Opravte plavecký bazén postupně, vzkazuje opozice libereckým radním

Projekční kanceláři za to zaplatí 32 milionů korun. Podle opozice jde ale o vyhozené peníze za stohy popsaných papírů.

„Odpovědný manažer by v této chvíli znovu prověřil, jestli se do takto navržené rekonstrukce pouštět, když na ni evidentně nejsou peníze ani z úvěru. Prošli jsme bazén a máme za to, že za třicet milionů, které mají padnout na projektovou dokumentaci, by se dala vyřešit velká část havarijních stavů a bazén by mohl dále sloužit,“ uvedl Matěj Linhart, člen finančního výboru zastupitelstva.

Vedení města už několikrát přiznalo, že na rekonstrukci peníze nemá, a že si Liberec bude muset vzít kvůli tomu úvěr. V rozpočtovém výhledu na další roky, který zastupitelé dostali, se ovšem tvrdí, že úvěr může být jen na 160 milionů, jinak by radnice porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti.

„Pouštíme se do něčeho, na co evidentně nejsou peníze a není jasné, kde je město chce vzít. Hrozí, že vynaložíme desítky milionů na projektové dokumentace zcela zbytečně,“ myslí si zastupitel hnutí Liberec otevřený lidem(LOL) Jaromír Baxa.

Podle něj by bylo rozumnější dělat opravu bazénu po etapách po dobu několika let. „Dělají to tak třeba v Brně. Vždy přes letní prázdniny zrekonstruují určitou část. Nemusí tak vydávat najednou obrovskou sumu peněz, protože na to nemají. Stejně jako na to nemáme my. Kvůli megastavbě bazénu nezbude na jiné věci,“ poukazuje Baxa.

Neexistuje jiná varianta, vadí kritikům

Opozici vadí, že na stole není žádná jiná varianta než jen celková rekonstrukce. „Jde o stavbu skoro za půl miliardy korun a přitom nejsou k dispozici relevantní data, kolik by stála samotná oprava toho, co je v havarijním stavu. Nemyslíme si, že je nutné dělat za každou cenu nové šatny a zázemí pro návštěvníky, v tom problém není,“ uvedla Zuzana Kocumová (LOL).

Té rovněž vadí, že nefunguje ani pracovní skupina, která za účelem posouzení stavu bazénů v Liberci včetně těch školních vznikla. „Ta skupina je k ničemu. Měla posoudit různé varianty řešení, k tomu ale nikdy nedošlo. Jen se vypsalo výběrové řízení na celkovou rekonstrukci. Tak to ani žádnou pracovní skupinu zakládat nemuseli,“ kritizuje Kocumová.

Vedení města ale jednorázovou rekonstrukci bazénu obhajuje. „Mně by se, samozřejmě, líbilo, kdybychom ty investice rozprostřeli do více let. Ale obávám se, že pak by odstávky bazénu byly třeba čtyři měsíce v roce a v součtu by pak byl bazén zavřený delší dobu než při celkové rekonstrukci,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Podle jeho náměstka pro strategický rozvoj Jiřího Němečka (ANO), je postupná oprava bazénu nemyslitelná. „Do bazénu se čtyřicet let nesáhlo, dělat to po kouskách by byla katastrofa. Jen bychom přicházeli na další a další věci, které by tam byly potřeba udělat. Takhle se udělá vše najednou.“

Kde ale chce město na rekonstrukci vzít peníze, zatím není jasné. „Jednáme teď s bankami, řeší se to, uvidíme,“ dodal Němeček. Podle opozice má ale na stavu bazénu velký podíl nájemce areálu Ještědská sportovní, která do oprav podle ní průběžně neinvestovala a město se zase nestaralo o to, co všechno je tam potřeba.