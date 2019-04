Ceny šly nahoru. Opravy zámeckého dvora budou dražší, než se čekalo

19:21 , aktualizováno 19:21

Je to trochu paradox. To nejcennější, co v areálu zámku Zákupy stojí, není zámek samotný, ale jeho hospodářský dvůr. Letos by se mělo začít s jeho záchranou.