Rozpustná, nebo turek? Požadavky na kávu jsou čím dál vyšší, říká barista

Vyhrál jste v jedné specifické disciplíně, a to je příprava kávy s alkoholem. Tady si každý představí „alžír“, ale předpokládám, že se jedná o složitější recepty?

Ano, co se týče kávových soutěží, tak existuje řada disciplín. Kategorie, v níž jsem vyhrál, se jmenuje Coffee in Good Spirits a spočívá v kombinování kávy s alkoholem. Národní finále probíhá stejně jako světové, to znamená, že každý účastník má deset minut na vystoupení, během něhož musí dvěma porotcům naservírovat dva drinky, jeden svůj vlastní, designérský, a pak irskou kávu. Tu kvůli přímému srovnání, jak k přípravě přistupují jednotliví soutěžící. Vítěz se pak kvalifikuje na světový šampionát.

Včely staví úly dva metry pod zemí a jejich med chutná úplně jinak. Je hodně sladký a aromatický a v chuti připomíná indické koření a coca-colu.