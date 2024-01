Drogové doupě, popisují místní vypálený bar. S majitelem se vlastník domu soudí

Štiplavý zápach se dopoledne linul z baru Černý panter pod libereckým hlavním nádražím, kde v noci na úterý útočil žhář. Podle informací redaktora iDNES.cz do baru přinesl neznámý muž kanystr s hořlavinou a provozovnu s několika desítkami hostů zapálil. Předtím se s některými lidmi uvnitř pohádal. Nyní po něm pátrá policie.

Bar, v němž před půlnocí hořelo, se nachází v suterénu jednoho z domů na třídě 1. máje a chodí se do něj přes malé parkoviště. To od noci zabrali policisté, kteří vyšetřují, co přesně se tu stalo.