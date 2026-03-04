Přes noc se před panelákem objevil balvan. Zatarasil jediný vchod

  12:15
Obyvatele panelového domu v České Lípě v úterý časně ráno překvapila podívná překážka. U jediného vstupu do budovy někdo přes noc umístil velký kámen, který bránil průchodu. Na místo proto vyrazili strážníci.

Obyvatele panelového domu v České Lípě překvapila v časných ranních hodinách neobvyklá překážka, kámen jim bránil v průchodu. (3. března 2026) | foto: Městská policie Česká Lípa

Neobvyklé oznámení přijala městská policie v České Lípě v úterý krátce před půl čtvrtou ráno. Na linku 156 zavolal obyvatel panelového sídliště, který při cestě do zaměstnání zjistil, že jediný výstup z domu blokuje velký balvan. Ten byl podle všeho umístěn tak, aby zcela znemožnil průchod.

VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

„Při své cestě do zaměstnání se (obyvatel) totiž setkal s horou jako prase, která zaujímala své postavení ‚nikoho nepustit ven‘ velmi dobře,“ popsala situaci městská policie v České Lípě na Facebooku.

Strážníci předpokládají, že kámen někdo na místo přemístil během nočního potulování. „Možná o něj zakopl, možná mu připadalo jako skvělý nápad zatarasit jedinou přístupovou a únikovou cestu z panelového domu,“ uvedli.

Balvan se nakonec podařilo záhy odstranit. Strážníci ho přenesli na místo, odkud ho neznámý výtečník pravděpodobně přemístil.

