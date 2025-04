Jeden večer, tři příběhy. Baletní Triangl nabídne humor i emotivní zvraty

Choreografická díla Proměna, (Ne)Možnost a What a Funny Moment nabízejí příležitost nahlédnout do světa současného tance, kde hlavní roli hraje nejen tanečníkovo tělo, ale i živá hudba a mluvené slovo. Tvůrci Alena Pešková, Jarek Cemerek a Ennio Zappala se nebojí humoru, emotivních zvratů ani provokativních momentů.

„Pro mě je opravdovým potěšením, že se v našem divadle sešli tři skvělí choreografové. Každá z částí triptychu je jedinečná, osobitá, avšak všechny pojí společná energie a téma lidské mysli, její hloubky a její proměny,“ míní šéfka baletu Marika Mikanová.

„Taneční výkony jsou strhující a divák si užije celý baletní soubor na jevišti po celou dobu představení. Alena Pešková a Jarek Cemerek jsou zkušení a osvědčení choreografové. Umělecký trojlístek doplní úspěšný tanečník a debutující choreograf Ennio Zappala,“ sděluju Mikanová.

Cemerek ve své Proměně zachycuje neustálý pohyb, kterým člověk prochází, a ptá se, do jaké míry můžeme svůj vývoj ovlivnit. „Náš život je neustálá proměna, která se skládá z rozmanitých, neuspořádaných a předem neznámých fází. Jejím výsledkem je tedy tajemství. Čím více dobrého či zlého se bude moci vyjevit při jeho odkrytí, závisí na každém z nás,“ říká Cemerek.

Druhá část patří choreografii (Ne)Možnost Aleny Peškové. Její dílo je jakousi postapokalyptickou skicou.

What a Funny Moment naopak obsahuje plno odlehčených momentů. „I stresující momenty mohou s odstupem času působit humorně. To, co prožíváme dnes, se stane zítřejšími vzpomínkami,“ dodává autor Ennio Zappala. Premiéra představení je na programu divadla dnes večer.