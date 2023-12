S motorkami i na ledě. Fotograf vystavil baletky extrémním podmínkám

Autorkou hlavní myšlenky, tedy propojení tance a sportu, je šéfka libereckého baletu Marika Mikanová. Ale konkrétní provedení se zrodilo v hlavě autora snímků.

„Původně měli být tanečníci zakomponováni přímo do sportu, kterého se měl snímek týkat. Ale mně se naopak líbil kontrast, že jsou sice součástí děje, ale dělají si to svoje. Myslím, že je to lepší, než kdyby se prali jako judisti nebo vhazovali buly,“ vysvětluje vznik kalendáře fotograf, který s divadlem spolupracuje delší dobu.

Tak adrenalinové focení kalendáře ale prý ještě nikdy nezažil. „Kalendář vznikal rok, jindy mi stačí den,“ pokračuje Drbohlav a vybavuje si vznik jednotlivých snímků. „Nejnáročnější bylo focení parkouru. Teplota překročila 40 stupňů, koně jsme měli na deset minut, do toho jsme museli udělat pózu do páru... Neskutečné.“

Komplikace na ledu

Husí kůže mu naopak naskočí při vzpomínce na focení ve Svijanské aréně. „Byla tam strašná kosa. Hokejisté měli trénink brzy ráno, navíc pro baletku bylo komplikované udržet pózu na ledě.“

Jindy si musel při focení pomoci nečekanými rekvizitami. Jako u snímku z plaveckého bazénu, kdy kolem baletky prohnuté jako tětiva luku proplouvají dva muži v čepicích. „V bazénu jsme si pomohli štaflemi. Špatně jsme je sháněli, protože scéna se odehrává zhruba v půlce bazénu, takže v celkem slušné hloubce. Bylo to proto, aby mohli být plavci správně rozjetí.“

Nezapomenutelné chvíle prožil Radek Drbohlav při vzniku snímku s golfovou tematikou. „Focení se zúčastnila i úspěšná neslyšící golfistka Zuzana Lesse. Je úžasná! Umí komunikovat takovým způsobem, že jsem na to přišel asi až po půlce focení, kdy jsem hovořil s její maminkou.“

Největší Drbohlavův favorit mezi snímky je ale baletka pózující na závodním okruhu s plochodrážní motorkou v plné rychlosti. „Chvílemi jsem měl až strach. Byl to obrovský zážitek,“ vzpomíná fotograf a jedním dechem dodává, že by žádný snímek nevznikl bez spolupráce s Barborou Svobodovou z libereckého baletního souboru. „Měla na starost harmonogram, abych měl čas já, balet i sportovní tým. Nejhorší tak bylo dostat všechny v jeden den na jedno místo.“

Kalendář Balet & Sport 2024 je nyní v prodeji, zakoupit ho lze na pokladně či v oddělení předplatného.