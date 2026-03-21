Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

  8:19
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím souvisejících vnitřních konfliktů.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Sbírku Kytice vydal Karel Jaromír Erben v roce 1853. O 32 let později Antonín Dvořák přetvořil baladu Svatební košile do kantáty plné líbezných duetů a mohutných sborových pasáží. Právě jeho zpracování zaujalo vedení liberecké opery.

„Již sám o sobě dost barvitý a šťavnatý Erbenův text je tak doslova upgradován na ještě vyšší úroveň a člověk má pocit, jako kdyby tam byl a tou cestou šel. Jako když si nasadíte 3D brýle,“ říká o Dvořákově zpracování dirigent Zbyněk Müller.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.
Jeho slova potvrzuje sbormistr Tadeáš Tulach. „Myslím, že Erben si nemohl přát lepšího skladatele na zhudebnění svého díla jak v této kantátové podobě, tak i dalších částí Kytice v podobě symfonických básní. Tím, že Dvořák konečně pracoval s jedním z mála kvalitních ‚libret‘, vyhrál si s materiálem do posledního detailu a škála hudebních prostředků, používaná pro vybarvení všech situací, místa, atmosféry a podobně, je nepřeberná.“

Tři základní dějství

Režisérka Linda Hejlová Keprtová při tvorbě scénické koncepce vycházela z Dvořákovy hudby a z jasných charakterových obrysů Dívky, Umrlce a Vypravěče. Dvořák rovněž předurčil tři základní dějství odehrávající se nejprve ve světničce, poté na cestě k hřbitovu a na samotném hřbitově. Jednotlivé části jsou pojmenovány podle základních dramatických situací jako Opuštění, Putování a Odpuštění.

„Liberecký příběh o vině, truchlení a odpuštění je cestou k vlastnímu nešťastnému nitru, které je potřeba zahojit, aby z něj znovu vyrostla láska a naděje. Ženy a muži dospějí k vzájemnému smíření – mrtví tak mohou klidně odejít a živí ve smíru zůstat,“ dodává dramaturgyně Tereza Konývka Frýbertová.

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

21. března 2026  8:19

20. března 2026  21:25

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

