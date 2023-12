Obsluhu benzínky v Jizerkách nahradil automat, je rychlejší a levnější

„Mně to vyhovuje. Poprvé si to vyzkoušíte a pak už to je opravdu jednoduché, funguje to úplně stejně jako na jiných samoobslužných benzinkách. Zkrátka si zvolíte částku, za kterou chcete natankovat, a zaplatíte. Na této částce se vám pak tankování automaticky přeruší a necháte si podle čísla stojanu vytisknout účtenku,“ popisuje snadný postup jeden ze zákazníků hejnické čerpací stanice.

Ne všichni místní ovšem sdílí jeho optimistický postoj. Hned několik diskutujících dalo svůj nesouhlas najevo na facebookovém profilu města.

„Od teď už budu jezdit jinam. Bohužel, v Hejnicích už tankovat nebudu,“ píše pod příspěvek Stanislava Krčilová. „Kam spěje bezkontaktní svět?“ přidává se Radoslav Čermák.

„Asi tam, kde se dá uspořit za náklady na lidskou sílu,“ reaguje v diskuzi starosta jizerskohorských Hejnic Jaroslav Demčák, podle nějž tkvěl hlavní problém v malém počtu tankujících, kterých bylo denně jen pár desítek. Společnost Kontakt proto s městem o změně vedla debatu.

Automat pomůže při kalamitě

Samoobslužný automat nejprve zavedla jen pro noční tankování a až poté následovalo úplné uzavření pokladny.

„Vzhledem k tomu, že tu společnost služby čerpací stanice poskytuje i nadále, nyní včetně nonstop provozu, považuji to za jejich rozhodnutí, na které mají právo,“ vysvětluje starosta a dodává, že je to dobrá zpráva například pro místní technické služby.

„V případě kalamity nemusíme držet zásoby pohonných hmot na noční zásahy, protože můžeme tankovat kdykoliv. Navíc tu po uzavření pobočky klesla cena paliva, což lze také kvitovat,“ upozorňuje Demčák na pravděpodobně největší benefit zautomatizované pobočky, vedle kterého je tankování také rychlejší a bezpečnější proti zlodějům odjíždějícím bez placení.

Lidé, kteří na místní čerpací stanici tankovat nechtějí a upřednostňují osobní kontakt, mohou využít blízké pumpy v Raspenavě a Frýdlantě.