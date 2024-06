Kemp pod frýdlantským zámkem smetla povodeň, po čtrnácti letech znovu otevírá

Přestavba autokempu začala v červnu loňského roku a celkem přišla na zhruba 31 milionů korun, které šly z městského rozpočtu. „Sen se stal skutečností, otvíráme po bezmála 14 letech. Autokemp zničila povodeň, byly tu dva metry vody. Nejdřív jsme ovšem museli opravit silnice, postavit kanalizaci, vodovod, tak jsme se k tomu dostali až teď,“ vysvětluje dlouhé čekání na autokemp starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Autokemp leží na dohled zámku, hned vedle pivovaru. Dominantou areálu je pak dřevěná recepce, na kterou navazuje zázemí pro občerstvení. „Je to autorské dílo architekta Ondřeje Plašila. Má evokovat pultové skleníky, které tady byly za Clam-Gallasů, protože se nacházíme v areálu bývalého zámeckého zahradnictví,“ pokračuje Ramzer.

Areál nyní nabízí návštěvníkům 25 stání pro obytná auta a karavany a plochu pro stany. Celková kapacita je zhruba 250 lidí. „Připravujeme v nejbližší době i stavbu dětského hřiště a v příštím roce chatek, po kterých se lidé ptají. Kemp je bezbariérový a otevřený i zvířatům návštěvníků,“ vysvětluje Martina Černá z majetkosprávního odboru.

Město Frýdlant bude autokemp letos provozovat samo. „Počítáme s tím, že v prvním roce bude kemp fungovat v určitém provizoriu, prostě se ty věci budeme učit, i když jsme v předchozím roce sbírali zkušenosti z provozů jiných autokempů na řadě míst naší republiky,“ zamýšlí se starosta Ramzer.

První měsíc sleva

Také ceník proto vychází ze zkušeností podobně velkých kempů. K nahlédnutí je na facebookových stránkách kempu. „V červnu nabízíme slevu 30 procent na ubytování, a to je určitě skvělá příležitost vzít stan nebo sednout do obytňáku a přijet si Frýdlant pořádně prohlédnout a projít. Vždyť už ta ranní káva s výhledem na majestátní hrad a zámek přímo nad kempem stojí rozhodně za to. A vedle kempu je pivovar, naproti jsou tenisové kurty, za nimi Lesní naučná stezka a křížová cesta. I centrum Frýdlantu nabízí prohlídku muzeí, radnice, výhled z věže nebo procházku kolem našich tří kostelů. Máme tu prostě krásně,“ upozorňuje místostarosta Jiří Stodůlka.

Kemp však bude sloužit i místním. „Plánujeme akce jako vítání léta, ukončení prázdnin nebo třeba kino na kolečkách,“ podotýká Martina Černá.

V obnově autokempu chce město pokračovat i v příštích letech. V dalších krocích chystá kromě stavby chatek také doplnění sociálního zázemí včetně šaten a jako poslední část obnovy pak vznik koupaliště nebo biotopu. „V případě jeho vzniku však bude záležet na finančních prostředcích, které se podaří získat nebo ušetřit. Jde totiž o velmi nákladnou záležitost,“ dodává mluvčí města Martina Petrášková.