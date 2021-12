Kemp smetla povodeň, Frýdlant postupně postaví nový

Planina obehnaná starou, rozpadající se zdí. Tak dnes vypadá prostor bývalého autokempu pod zámkem Frýdlant. Povodeň v roce 2010 ho úplně zdevastovala. Po chatičkách na rekreaci nezbylo vůbec nic. V místě se nedá ani stanovat, celý prostor je pro turisty uzavřený.

Radnice teď pracuje na tom, aby autokemp znovu zprovoznila. Donedávna to nebylo možné, protože blesková povodeň zničila i hlavní silnici v lokalitě Podzámčí, na novou se čekalo pět let. A čekat se muselo i na novou kanalizaci a vodovodní síť. Bez toho by se obnovený kemp neměl na co připojit.

„Děláme všechno pro to, aby byl Frýdlant pro turisty atraktivní. A funkční autokemp k tomu patří. Navíc je v lokalitě Podzámčí, která sama o sobě potřebuje oživit, plány na to už jsou. Chceme z toho místa udělat nové turistické centrum Frýdlantu. Kromě zámku je tam i pivovar, teď tam bude kemp v budoucnu i s koupalištěm, v okolí jsme už udělali několik naučných stezek na Křížový vrch,“ zmínil místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Původně v místech býval zámecký park a rozlehlé zahradnictví s řadou skleníků a výstavní oranžerií. To všechno ale po druhé světové válce zmizelo. Řada vzácných rostlin včetně nejstarších kamélií v Evropě skončila v botanické zahradě v Liberci. A zámecký park se zahradnictvím nahradily tenisové kurty a později právě i kemp.

„Obnovu kempu máme rozdělenu do několika etap kvůli finanční náročnosti. Ze všeho nejdřív chceme v příštím roce kemp připojit na kanalizaci, udělat veřejné osvětlení, opravit cesty a také sociální zázemí. Vyroste tam také nová recepce s denní místností pro zaměstnance, toaletou, bistrem a barem s krytým posezením a bude tam i připojení k internetu. Rekonstrukce se dočká i historický Gloriet, ze kterého zmizí nevzhledná vestavba kiosku. Na Glorietu se opraví původní klenutá konstrukce s freskami, která je podepřená antickými sloupy. Je to jeden z mála pozůstatků po původním zámeckém parku,“ řekl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Do kempu tak budou moci zatím jen turisté se stanem, v dalších etapách se ale počítá i chatkami. Celková kapacita frýdlantského autokempu by měla být okolo 300 ubytovaných.

V kempu najdou zázemí i karavany

„V příštím roce vznikne za zdí kempu také servisní karavanová zóna s možností likvidace šedé vody, fekálních nádrží, dočerpání pitné vody či nabití baterií. Takových míst totiž obecně moc není, takže někteří karavanisté to pak vypouštějí kde nemají, klidně i za jízdy na silnici, což je pak nebezpečné i pro ostatní vozidla. Dovolená v karavanu se dnes stává čím dál tím víc oblíbenějším způsobem cestování. Chceme jít tomuto trendu naproti a servisní zóna jedním ze způsobů,“ zmínil Stodůlka.

Na zřízení servisního místa pro karavany získalo město dotaci. Vzniknout tam má i dobíjecí stanice pro elektromobily.

Samotnou obnovu kempu hradí Frýdlant ze svého rozpočtu. Proto je také projekt rozdělen na šest etap. Najednou by vše uhradit nešlo.

„Jenom oprava historické zdi, která celý areál obestírá, by přišla na sedm milionů korun. Takže v příštím roce opravíme jen tu část, která je v nejhorším stavu, ostatní půjde postupně. Je tam také ruina bývalého domu zámeckého zahradníka, s tím také nevíme, co bude. Stejně tak koupaliště, které v kempu chceme, přijde na řadu, až na něj budou peníze. Je to běh na dlouhou trať,“ přibližuje Ramzer.

V budoucnu by měl autokemp dostat také nový východ směrem k pivovaru a řece Smědé, na které by mělo být odpočinkové molo. Město rovněž usiluje o zřízení vlakové zastávky pod zámkem, která by sloužila nejen pro kemp, ale i pro návštěvníky zámku a zámeckého pivovaru a zkrátila by také cestu do školy studentům Střední školy hospodářské a lesnické, která je nad pivovarem.