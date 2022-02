Do Prahy i na vozíku. Hendikepovaní mohou pohodlně cestovat autobusy

Pokud lidé usazení kvůli zdravotnímu hendikepu na vozík chtěli cestovat z Libereckého kraje do Prahy, museli doposud využít pouze úmorně dlouhou přepravu vlakem s přestupy nebo po vlastní ose. Autobusoví dopravci totiž na těchto trasách neposkytovali bezbariérový přístup do vozů. To se nyní změnilo.