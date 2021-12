Dopravní podnik už nemusí kupovat předražený plyn, zbavil se špatné smlouvy

Každou noc se otáčel u plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v Jablonci Rýnovicích jeden autobus za druhým. Na tankování CNG by nebylo nic divného, kdyby nešlo o autobusy Dopravního podniku v Liberci, který byl k odebírání plynu v jablonecké plničce donucený nevýhodnou smlouvou. Na jejím základě musel dopravní podnik měsíčně vytočit v Jablonci 25 tisíc kilogramů CNG.

„Když bychom to neudělali, hrozila by nám dost vysoká pokuta. Ty podmínky byly opravdu strašné. Vůbec nechápu, jak to mohl před lety někdo z dopravního podniku podepsat,“ přibližuje současný předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

O vypovězení smlouvy se nové vedení dopravního podniku snažilo od roku 2018. Teprve teď se mu podařilo se ze závazku, který měl vypršet až v roce 2031, vyvázat.

Kvůli špatně uzavřeným dodatkům, které dohodlo předchozí vedení, byla smlouva téměř nevypověditelná. „Ale podařilo se. Úspora je jasná, každou noc ušetříme dva až tři řidiče, kteří museli jezdit z Liberce do Jablonce tankovat. Ročně to bylo více než 53 tisíc kilometrů, které se takhle zbytečně najezdily. Nemluvě o zbytečných nákladech na mzdy řidičů,“ upřesnil Petr Židek, předseda dozorčí rady dopravního podniku.

Plničku v Rýnovicích postavil v roce 2011 dopravní podnik na půl se soukromou dopravní společností BusLine. Místo aby si ji sami provozovali, pronajali ji Dopravnímu podniku Česká Lípa, který ji následně převedl na firmu Rybratex, přičemž obě společnosti byly provázané s BusLine.

Výrazně vyšší cena

Pro liberecký dopravní podnik šlo o značně nevýhodný podnik. Kromě toho, že každou noc nuceně pendlovalo mezi Libercem a Jabloncem několik autobusů, byla cena za CNG výrazně vyšší než v jiných plničkách.

„V Jablonci jsme museli tankovat za 23 korun za kilo stlačeného plynu, přitom jinde bychom ho měli za 15 korun. Ale podle smlouvy jsme nesměli změnit dodavatele. Vlastně to bylo vydírání,“ přiblížil Zděnek.

Firma BusLine přitom za neodebrání předepsaného množství CNG žádnou pokutu platit nemusela. DPMLJ se také musel zavázat, že z každých deseti nově nakoupených autobusů bude sedm na plyn, aby byl nucen do plničky víc jezdit.

Kvůli nevýhodné smlouvě podal dopravní podnik před časem trestní oznámení. Policie následně obvinila dvě osoby. Přesto se až teď podařilo právníkům zbavit DPMLJ této přítěže.

„Jednání nebyla snadná. Až v průběhu letošního roku se nám podařilo s druhou stranou najít společnou řeč a konečně jsme schválili a podepsali písemné dohody, které tento projekt ukončily. Jsem opravdu rád, že jsme toho dosáhli. Teď budeme již využívat výhradně vlastní plnící stanici, kterou jsme vybudovali v našem areálu v Liberci Františkově,“ dodal Zděnek.

BusLine byl k vypovězení smlouvy vstřícnější i proto, že letos přestal zajišťovat autobusovou dopravu pro část Jablonecka. Rýnovická plnička už tak pro něj přestala být tak důležitá.

Nevýhodnou smlouvu podepsali v roce 2011 za DPMLJ tehdejší předseda představenstva Roman Šotola (ČSSD) a místopředseda David Václavík (SLK). V představenstvu byl tehdy také primátor Liberce Jiří Kittner (ODS).