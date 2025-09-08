Auto na Semilsku se dvakrát samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu

Autor:
  18:18
Špatně zabrzděný osobní automobil se během setkání dvou spřízněných rodin na Semilsku samovolně rozjel z kopce a přejel jeho jednapadesátiletého řidiče. Po chvíli se stejné vozidlo znovu rozjelo a těžce zranilo sedmasedmdesátiletou ženu. Záchranáři oba zraněné přepravili vrtulníky do nemocnic.
Auto, které se na Semilsku samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu. (8. září 2025) | foto: Policie ČR

Událost se stala v sobotu odpoledne, policie o ní informovala v pondělí.

Muž přijel svým vozem značky Škoda Octavia a po jeho zaparkování si všiml, že se rozjelo z kopce.

Auto, které se na Semilsku samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu. (8. září 2025)

„Řidič udělal osudovou chybu, když se ho snažil vlastními silami zastavit a postavil se před něj. Vzápětí upadl pod auto, které ho přejelo a on pod ním zůstal zaklíněný,“ popsala událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

Několik mužů těžce zraněného řidiče zpod auta vyprostili, nikdo z přítomných si ale nevšiml, že se vůz znovu rozjel a poté přejel starší ženu, která patřila ke společnosti.

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Přivolaná zdravotnická záchranná služba na místo vyslala dva vrtulníky, které oba pacienty transportovaly do nemocnic v Liberci a Hradci Králové.

Policisté zjišťují, zda za samovolným rozjetím octavie stála jen chyba řidiče, anebo technická závada na brzdách. Vyžádali si znalecký posudek.

Tragédie v autokempu. Chlapec na Semilsku spadl z loďky do vody a utonul

Připomněli, že každý řidič by měl před opuštěním vozu zkontrolovat, zda dostatečně zatáhl ruční brzdu. Pozornost by motoristé měli podle policie věnovat i technickému stavu vozidla včetně funkčnosti brzd.

8. září 2025  18:48

8. září 2025  18:18

