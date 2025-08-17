Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu objezdu, kde zůstala stát. Při nehodě se zranil jeden člověk.

Auto havarovalo v noci na neděli na kruhovém objezdu v libereckých Kunraticích.

„V jednu hodinu ráno jsme dostali informaci o tom, že na kruhovém objezdu v ulici Kunratická je vozidlo,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Policisté okamžitě vyjeli na místo a majitelce vozu nařídili odtah. „Alkohol byl vyloučen. Údajně mělo dojít ke zranění jedné osoby, která byla transportována do nemocnice,“ přiblížil mluvčí. Zda se jednalo o řidičku, nebo spolujezdce, mluvčí neupřesnil.

Majitelka přesto do rána vozidlo ze středu kruhového objezdu neodstranila. „Vzhledem k tomu, že ráno tam auto bohužel ještě bylo, tak to kolegové opět začali řešit, aby došlo k odstranění,“ upřesnil Robovský.

Před nedělní desátou hodinou nakonec k místu dorazila odtahová služba společně s policejním doprovodem, který zajišťoval bezpečný odtah vozidla.

Případem se nyní zabývají dopravní policisté. „Okolnosti a příčiny vzniku havárie prověřují v rámci vyšetřování dopravní nehody,“ dodává policejní mluvčí.

