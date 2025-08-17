Auto havarovalo v noci na neděli na kruhovém objezdu v libereckých Kunraticích.
„V jednu hodinu ráno jsme dostali informaci o tom, že na kruhovém objezdu v ulici Kunratická je vozidlo,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.
Policisté okamžitě vyjeli na místo a majitelce vozu nařídili odtah. „Alkohol byl vyloučen. Údajně mělo dojít ke zranění jedné osoby, která byla transportována do nemocnice,“ přiblížil mluvčí. Zda se jednalo o řidičku, nebo spolujezdce, mluvčí neupřesnil.
Majitelka přesto do rána vozidlo ze středu kruhového objezdu neodstranila. „Vzhledem k tomu, že ráno tam auto bohužel ještě bylo, tak to kolegové opět začali řešit, aby došlo k odstranění,“ upřesnil Robovský.
Před nedělní desátou hodinou nakonec k místu dorazila odtahová služba společně s policejním doprovodem, který zajišťoval bezpečný odtah vozidla.
Případem se nyní zabývají dopravní policisté. „Okolnosti a příčiny vzniku havárie prověřují v rámci vyšetřování dopravní nehody,“ dodává policejní mluvčí.
Řidička havarovala v libereckých Kunraticích.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz