Proč jste se vlastně rozhodl pro službu v armádě?
Do armády jsem chtěl od dětství, a tak jsem dělal všechno pro to, abych se tam dostal. Začal jsem trénovat, změnil jsem životosprávu a připravoval se. A prošel jsem úspěšně testy a oficiálně jsem nastoupil k 1. dubnu 2020. Absolvoval jsem základní výcvik ve Vyškově. Po nástupu k 312. praporu jsem byl na pozici staršího strojníka v hodnosti desátníka, která se mě držela celou dobu až do konce.
Jak jste se dostal na misi do Litvy?
Na zahraniční misi jsem byl vybrán po dokončení specializačního výcviku. Příprava trvala zhruba rok a zahrnovala fyzickou i odbornou část. Samozřejmě jsem musel projít i zdravotní prohlídkou. V roce 2023 jsem odjel do Litvy na půlroční nasazení v rámci jednotky Úkolového uskupení Armády České republiky (AČR). Kvůli utrpěnému úrazu jsem ale musel misi předčasně ukončit.
Když jsem se probudil, tak jsem si sahal na mozek, protože jsem tam neměl lebeční klenbu. Správně se to dělá tak, že ji vyndají a později vrátí. Ale já ji tam zřejmě neměl, nevím, kde je. Nikdo nám pořádně nic neřekl.