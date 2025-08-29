Největším problémem Armády ČR je chybějící personál. Právě proto se soustředí na nábor nováčků, kterých by v letošním roce chtěla napříč republikou získat více než dva tisíce. V Liberci tomu má pomoci přemístění náborového střediska do ulice 1. máje.
„Přestěhování rekrutačního pracoviště do nových prostor svůj účel splnilo. Téměř denně nás navštíví někdo neobjednaný. Pokud si někdo všimne označení rekrutační pracoviště a jde zrovna okolo, zastaví se. Předtím na naše pracoviště neobjednaný nepřišel téměř nikdo,“ srovnává návštěvnost nové pobočky se starou v zapadlé ulici Na Zápraží nadpraporčík Martin Suchý, vedoucí pracovník štábu rekrutačního pracoviště v Liberci.
„Umístění budovy je strategicky výhodné, jsme na frekventovaném místě. Okolo chodí spousta lidí, jezdí tudy hodně aut a tramvají. Sídlíme nedaleko od vlakového i autobusového nádraží, kousek od nás je výpadovka na rychlostní silnici,“ zmiňuje výhody lokality v centru města Suchý. Novou pobočku navštíví podle jeho propočtů až 10 uchazečů denně. S dalšími zájemci se pak personál pracoviště setkává také online.
„Největší zájem je o službu u libereckých chemiků, s tím že uchazeči na začátku většinou ještě nemají představu o konkrétním místě. Dále se zájemci ptají na pozice psovodů u Centra vojenské kynologie v Chotyni,“ shrnuje největší oblasti zájmu nadpraporčík.
Během podzimu očekává středisko ještě větší počet zájemců. Jednak díky studentům, kteří se o možnosti služby v ozbrojených silách začínají zajímat zpravidla právě po prázdninách, jednak z důvodu legislativních změn platných od 1. července. Vojákům totiž v létě vzrostly platy o 5 až 7,5 procenta a zdvojnásobil se jim také příspěvek na bydlení. K dalšímu navýšení má dále dojít začátkem roku.
Nové zájemce nemotivují pouze tyto novinky, ale také zvýšený jednorázový náborový příspěvek. „Úplně nejvíc mě ale láká asi ta jistota, protože tyhle záchranné složky tu budou vždycky. Jakožto bývalý sportovec taky oceňuji, že se i během pracovní doby budu pořád moct fyzicky udržovat. Krom toho jsem taky zvědavý a jde i o nějaký osobní cit pro povinnost, protože to někdo dělat musí,“ míní jeden ze zájemců, který by se k Armádě ČR rád přidal pravděpodobně letos na podzim. Jistý si ale zatím není.
Podle mluvčí Armády ČR Vlastimily Cyprisové zůstává motivace nováčků pro vstup do ozbrojených sil dlouhodobě stejná. „Je to jistota stálého zaměstnání, možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání, odborné a jazykové kurzy, zájem o vojenství a vojenskou techniku i vlastenectví,“ jmenuje mluvčí.
Armáda nově verbuje v centru Liberce, středisko otevřela ministryně obrany
Každý rekrutační proces začíná registrací a vyplněním online formuláře. Následně se rekrutér s dotyčným spojí a dohodnou si schůzku. „Online, nebo osobně na rekrutačním pracovišti, dle preferencí zájemce. Už zde se setkáváme se zájemci, s nimiž se rekrutérovi ani přes opakované pokusy nepodaří spojit,“ připouští Cyprisová.
Při této schůzce, která je zároveň jakýmsi motivačním pohovorem, dostane zájemce podle jejích slov základní informace o možnostech služby v armádě a zákonných podmínkách, které musí splnit. Následuje kontrola trestní bezúhonnosti, ověření zdravotní způsobilosti uchazeče ve vojenské nemocnici včetně psychologického vyšetření a také posouzení fyzické zdatnosti.
„Když úspěšně projde fyzickými testy, ihned se ho ujímá profesní poradce. Ten mu na základě všech předchozích kroků nabídne, jaká jednotka a jaké služební místo by pro něj připadalo v úvahu,“ pokračuje mluvčí.
Pokud uchazečův zájem i nadále trvá, obdrží rozhodnutí služebního orgánu o tom, že bude povolán do služebního poměru na konkrétní místo u konkrétního útvaru. Poté následuje nástup na základní výcvik do Vyškova. „Pokud do služebního poměru nenastoupí, nejsou s tím spojeny žádné sankce,“ poznamenává Cyprisová.