Areál Libereckých výstavních trhů ožije hudbou, návštěvníci zaplatí čipem

Pořadatelé věří, že si mezi pavilony najdou cestu i obyvatelé města, a ne jen turisté, kteří zde obdivují exponáty Technického muzea.

Novodobý Majáles vystřídal od svého zrodu v roce 2017 několik dějišť. „Začínali jsme u radnice, poté jsme byli v parku Budyšínská, kde byl ale problém s ekologií. Jsou tam nešikovně rozmístěné květiny, které brání smysluplnému využívání parku a pořádání akcí. Následně jsme strávili dva ročníky ve vratislavickém Zámeckém parku. I tam ale panovala obava, že by se parku mohlo něco stát,“ vysvětluje stěhování jeden z organizátorů Jiří Veverka.

„Shodli jsme se, že by bylo ideální přesunout akci na pevnou plochu v centru města. Proto jsme se přemístili do areálu LVT. Chceme Liberečanům ukázat, že je to pěkný otevřený areál.“

Veverkova slova potvrzuje Jiří Němeček z Technického muzea Liberec, které v areálu sídlí. „Bývalé LVT se přímo nabízí jako centrum kulturního dění. V okolí je galerie, muzeum, botanická zahrada, ale i bazén a školy.“

Podle Němečka si ročně najde do muzea cestu 20 tisíc lidí, převážně však turistů. Cílem pořadatelů Majálesu proto je ukázat i místním obyvatelům, že je areál otevřený široké škále aktivit.

„Ten areál je z našeho pohledu trošku zapomenut. Je přitom krásný, zasíťovaný, proto tam chceme dostat lidi,“ říká další z organizátorů Marek Ottl. „Liberecké trhy mají za sebou obrovskou minulost. Hrály tam známé kapely, chodily tam tisíce lidí, já jsem tam ve čtyřech letech dirigoval dechovku,“ vzpomíná s úsměvem Ottl. A nemýlí se.

Liberec patřil mezi veletržní velkoměsta

Výstavní trhy v Liberci navázaly na slavnou tradici Libereckých veletrhů konaných od roku 1920. Tehdy se Liberec zařadil mezi veletržní velkoměsta jako Praha či Lipsko a s pýchou se uvádělo, že se tu pořádají nejvýznamnější textilní veletrhy v Evropě.

Vystupoval tu Adolf Hitler, po válce pak Jurij Gagarin. Nechyběly koncerty Waldemara Matušky nebo Václava Neckáře.

V 90. letech probíhaly v areálu ještě další menší oborové výstavy, původní myšlenka se ale postupně vytratila a haly pustly. Nakonec v nich našlo útočiště alespoň Technické muzeum.

Prostor kolem pavilonů teď ožije hudbou a doprovodným programem. „Na pátek 26. května máme vybrané kapely spíš pro mladší návštěvníky. Představí se tak například Vojtaano, Paulie Garand, Jakub Děkan nebo jedna známá kapela, kterou teď nemohu prozradit,“ poodhaluje interprety Ottl.

Sobota pak bude cílit na posluchače ve věkové kategorii 30+. „Představí se Lenka Dusilová s kapelou, Katarina Knechtová, jeden německý big band, divadelní kapela Neklišé a celý program uzavře Krucipüsk,“ shrnuje Ottl.

Po oba dny budou návštěvníkům k dispozici čtyři pódia - dvě hlavní v areálu LVT a dále od 22 hodin Bunkr stage a Casino stage. „V areálu LVT byla legendární diskotéka Casino. V pátek a sobotu tak tyto časy připomeneme. Ne přímo v prostorách Casina, protože by se propadlo,“ vysvětluje pořadatel.

Program začne už v pátek před libereckou radnicí, kde primátor města předá organizátorům opravdové klíče od města.

Návštěvníci Majálesu budou platit čipem

Novinkou bude bezhotovostní platba v celém areálu. „Návštěvníci budou platit čipem, na který si nabijí konkrétní částku,“ vysvětluje Jiří Veverka a přibližuje doprovodný program pro děti.

„Po oba dny bude mít vlastní zónu. V neděli na to pak naváže Dětský den, na který bude vstup zdarma. V areálu jen prohodíme stánky s alkoholem za skákací hrady,“ říká s nadsázkou Veverka.

Pořadatelé ale myslí i na odrostlejší děti. „Řekli jsme si, že studentský svátek by měl kromě samotné zábavy nabídnout i nějaký praktický přesah,“ vysvětluje Petra Dovrtilová z Kultury, z. s. „Proto jsme vymysleli komplexní soutěž pro studenty 3. ročníků středních škol, tedy téměř dospělé lidi, a to tak, abychom jim pomohli se na vstup do dospělosti co nejlépe vybavit.“

Studenti změří síly nejen v tanečních a sportovních kláních, ale čeká je i zpracování témat, jako je marketing a propagace, sociální odpovědnost, ekologie a udržitelnost, projekty z oblasti finanční gramotnosti, zdravovědy či obrany. Své týmy mohou přihlašovat do konce března.

Do takzvaného Souboje škol zapojili pořadatelé i regionální partnery. Soutěž na téma obrany a obranyschopnosti připravují ve spolupráci s 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, do ekologického projektu je zase zapojeno Ekocentrum Brniště. Finanční gramotnost zaštiťuje společnost Partners, zdravovědu Sanaplasma.

Souboj škol vyvrcholí přímo na festivalu a vítězný tým si jako hlavní cenu odnese 20 tisíc korun na maturitní ples.