Co je důvodem, proč se lidé na Kristýnu vracejí? „Byli jsme tu už dvakrát po sobě – naposledy loni. A s vnoučaty asi třikrát,“ pověděla rekreantka Jaroslava z Rumburka, která přijela trávit volný slunečný den k jezeru spolu se svou rodinou.
„Máme to tu rádi, je tu čistá voda. Teď tu jsou dokonce nové lavičky, co tu loni nebyly. Zázemí je tu opravdu hezké i spousta možností občerstvení. A dostatek parkování, dokonce i ve stínu. Nejdřív jsme to měli na hlavním parkovišti na sluníčku, ale nedávno jsme přišli na to, že parkovat se dá i na druhé straně,“ dodala Jaroslava.
Lidé se nemusejí bát o své cennosti
Vedení areálu každoročně přidává nové vybavení. „Novinkou je schránka na čtyřmístný kód, takže se nemusíte bát, že ztratíte klíček. Jednoduše uložíte telefon, klíče, zkrátka cokoliv, když jdete k vodě,“ popsal ředitel společnosti Kristýna Miroslav Souček.
Na vyzkoušení zatím pořídili jednu sadu čtyřiceti schránek u takzvané „panelky“, dnešního Bistra Plovárna. Když se účel schránek osvědčí, má je Souček v plánu přidat i na další místa na Kristýně.
Areál letos doplnil také fotopoint ve tvaru srdce u mola se šlapadly, který láká návštěvníky k focení.
„Je na místě, kde se fotilo vždy nejvíce lidí. Asi to k tomu místu patří, protože pro spoustu lidí je Kristýna srdeční záležitost a jezdívají sem rádi mnoho let,“ podotkl Souček. Srdce si nechali vyrobit od místního člověka, který se věnuje kovovýrobě, a ve spolupráci s místním truhlářem.
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Že na Kristýnu jezdí dlouhodobí návštěvníci, potvrdil také pár z Liberce. Ten má už několik let karavanové místo v části nazývané „Kristýnka“. „Jezdíme sem 23 let a máme to tu hrozně rádi. Voda je bezvadná a dávají to tady do kupy, takže jsme opravdu moc spokojení,“ svěřila se Jana Průšková a zamířila k vodě.
Podle Součka na letošní sezonu také opravili mola a pořídili nová bílá šlapadla. „Snažíme se tu službu rozšířit, protože dřív to tady nebylo zvykem. Letos v květnu o víkendech už někteří dospělí a děti šlapadla při hezkém počasí využili.“
Po lidech však zůstává v areálu i odpad. O ten se nově stará elektrovozítko, které je tiché a zvládne větší objem odpadků. „Oproti čtyřkolce neprojíždí tak často a nepráší. Elektroautíčko má velkou korbu, proto se tam odpadků vejde daleko více, takže se usnadní trošku práce těm našim chlapům, kteří tady makají, a trošku míň štveme návštěvníky, že tady projíždí nějaké autíčko,“ vysvětlil ředitel.
A přiznal, že z pláží sbírají tuny odpadu. „Zavedli jsme i vratné kelímky. Nejenom, že to je ekologické, ale i to nestojí šílené peníze za odpadky, a pak lidem nemusíme nesmyslně navyšovat ceny,“ zdůvodnil. Připustil však, že existují jednotky lidí, kteří i přesto nadávají, že musejí dát zálohu.
Do budoucna chtějí opravit sociální zařízení
Do oprav a investic šlo v loňském roce téměř 19 milionů korun. „Loni i předloni jsme opravili sociální zařízení. A máme připravený projekt na přistavování dalších. Chtěli jsme to původně stavět už v letošní sezoně, ale vycházelo to na 11 milionů, což je na záchodky dost,“ podotkl Souček.
Projekt tedy předělali a budou žádat o změnu na stavebním úřadu. Pokud vše půjde podle plánu, tak by podle Součka mohli začít budovat nové sociální zařízení na podzim.
V největším letním shonu je jakákoliv změna v areálu nemožná, proto většinu důležitých oprav a úprav nechává ředitel na období od podzimu do jara.
„V červenci a srpnu tady už neuděláte nic. Každý malý projekt znamená nějaká omezení a samozřejmě musíme brát ohled na bezpečnost, protože tady je spousta dětí, psů a lidé jsou tu ve svém volnu a chtějí vypnout,“ vylíčil.
Chatky neodpovídají parametrům
Nová správní rada, která funguje necelých pět let, vytvořila vizi, která obsahuje rekonstrukci chatek. „Některé se budou možná bourat a stavět úplně nové, protože nemá smysl natírat něco, co je tady 40 let a neodpovídá to už vůbec ničemu,“ nastínil Souček.
Vybudovali nová karavanová místa. Tam, kde lidé stávali dřív v blátě, mají dnes zpevněné plochy, které dokonce fungují už celoročně.
„Máme i vymyšlenou glampingovou část, ale tam je to složitější, protože všechno je to spojené. Musíte na to mít peníze, musíte na to mít čas a musíte přesvědčit majitele, aby té myšlence rozuměl a aby s ní nějak souzněl, což je velmi složité u lidí, kteří v životě nebyli kempovat,“ dodal Souček.
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Zároveň uvedl, že je to také spojené s tím, že je u Kristýny nedotčená příroda a snaží se ji neničit. „Nechceme jen tak někam natáhnout trubky, vodu a postavit tam nějaké baráčky,“ poznamenal. Areál se snaží naplnit komfort a očekávání lidí, která jsou dnes na jiné úrovni, než byla.
„Ale samozřejmě máme i dva roky starý plán, že budeme v příštích 10 letech chránit 864 stromů, takže my jsme 160 stromů už vysadili a plánujeme další. V zásadě se snažíme držet to nejvíc, co Kristýna má, a to je ta krásná příroda a k tomu využíváme moderní trendy,“ podotkl Souček.
Berou i platební karty
Nájemci areálu musí přijímat platební karty, tuto skutečnost jim vedení přidalo do smluv. „Těžko se půjde někdo koupat a bude si do plavek strkat peníze, ale telefon, hodinky, které tam pípnou, to má dneska každý a je to v zásadě jak komfort pro ty návštěvníky, tak byznys pro stánkaře a restauratéry,“ řekl.
Na Kristýně je běžně slyšet nejen čeština, ale také polština či němčina. Turisté ze sousedních zemí jezdí do areálu na výlet. „Co se týká jednodenní klientely, která se přijede vykoupat, tak to je obrovské množství i Němců a Poláků,“ doplnil Souček s tím, že 93 procent ubytovaných jsou Češi.
Letošní zima byla první, přes kterou areál fungoval. Do té doby celoročně přijímal hosty jen penzion. „Dá se říct, že menší část karavanových stání se dá pronajímat už i přes zimu, tak jsme to koncipovali a stavěli. Čísly je to přesně 32 karavanů,“ upřesnil s tím, že lidé si tak mohou udělat online rezervaci a nemusejí se bát, že přijedou a nebude místo.