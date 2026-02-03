Na prosincovém summitu designérů a architektů Business of Design Week 2025 v Hongkongu jste byla jedinou Češkou mezi více než padesáti řečníky. Jak jste se tam dostala?
Oslovili mě, protože jsem jedním z autorů českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025, která loni proběhla v japonské Ósace. U mě se jim podařilo dohledat spojení s českým sklářským řemeslem, což se jim hodilo do konceptu jednoho z panelů. I když na tu fasádu českého pavilonu hrdá nejsem. Realizovala se v podobě, se kterou jsem nesouhlasila.
Měli jsme společné zadání, kdy každý ze studentů dělal to samé. Já žila v přesvědčení, že diplomová práce má být něco, k čemu se budeme vracet v průběhu dalšího života, takže jsem se vzepřela.