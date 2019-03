Hospodský se pře s architekty kvůli stavbě terasy u liberecké Budvarky

S nápadem prodloužit restauraci o terasu přišel Filip Horatschke na jaře minulého roku. A jelikož dům leží v památkové zóně, potřebuje souhlas od města.

„Myšlenka vzešla od nás, protože máme restauraci pronajatou. Jednali jsme s majitelem, který nám slíbil, že ji postaví a dá nám ji do nájmu provozovny,“ říká Horatschke, který je zároveň autorem návrhu.

„Terasa navazuje na interiér a reklamní prvky na fasádě. Je to lehká stavba, kterou můžeme v podstatě kdykoliv odstranit,“ vysvětluje architekt.

U města ale narazil. Rada architektů mu zaslala řadu připomínek. „Vzešly z toho naprosto vágní reakce, nic konkrétního. Jeden si to představuje nějak, druhý jinak, třetí viděl v Salcburku něco jiného. Pro mě to není nic hmatatelného, o co bych se mohl opřít,“ míní Horatschke.

S tím ale zásadně nesouhlasí Josef Smutný z rady architektů. „Jsou to docela přesné věci. Chybí tam řezy, chybí dokumentace skutečného posouzení statické konstrukce. Také nerozumíme tomu, proč výška terasy dosahuje prostředka oken a nejde nad okna. Nemáme jistotu, že plochy nebudou sloužit reklamě. Také není uvedeno, jakým způsobem budou pečovat o okna, která zastaví. Nevíme ani, jak a čím bude terasa zasklena. Jestli jde o sklo, o plast nebo snad o igelit. Těch bodů je spousta,“ vypočítává Smutný.



Podle něj rada odpověděla Horatschkemu hned dvakrát. Poprvé ale žádné změny v dokumentaci nezapracoval a jen přiložil kladné stanovisko památkářů. „To jsme respektovali,“ uznává Smutný.

Lidé hlasují na Facebooku

Vedení Liberce zároveň zjišťuje, co si o případné terase myslí obyvatelé města. Na Facebooku vypsalo anketu, kde lidé mohou dát stavbě ANO nebo NE a připojit komentář.

„Terasa jako taková není špatná, ale trval bych na použití jedné barvy, nejlépe šedé, a úplném vynechání reklamy. Pokud město má právo podobu ovlivnit, byla by škoda toho nevyužít,“ míní například Prokop Krákora.

S terasou souhlasí i Zdenek Milfajt. I on má ale výhrady k její podobě: „To někdo neumí udělat trochu nápaditější konstrukci s ohledem na ráz budovy? Ať už z části dřevěnou či jinak stylově sladěnou? A tu barvu asi ani nekomentuji. Tohle vypadá jako torzo výrobní haly!“

Ať už bude stanovisko rady architektů nebo resumé vycházející z ankety jakékoliv, vedení města nakonec může rozhodnout podle sebe. Rada architektů je v Liberci pouze poradním orgánem primátora.