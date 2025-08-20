Nehoda, nebo atentát? Historik připomíná život i smrt válečného hrdiny Sochora

Kdo byl Antonín Sochor a čím se zapsal do československých vojenských dějin?
Sochor byl vynikající voják a rozhodný velitel, který se nesmazatelným písmem zapsal do dějin československého odboje. Během druhé světové války se svojí jednotkou samopalníků zasahoval do těch nejtěžších bojů. Vyznamenán byl již v roce 1943 za své výkony při obraně Sokolova a pomoci raněným při útěku z Charkova před postupující německou armádou. V listopadu téhož roku pak samopalníci dosáhli jako první břehů Dněpru při osvobozování Kyjeva a v karpatsko-dukelské operaci. Sochor vedl své muže do mimořádně krvavých bojů o kótu 534, kde byl těžce raněn. V nemocnici z něj vytáhli 218 střepin.
Sochor se měl dle výpovědí rodiny v posledních měsících před smrtí obávat o svůj život a několikrát mu o něj měly neznámé síly usilovat.