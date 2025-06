Pětasedmdesátileté Anně Bokové, za svobodna Řezáčové, by člověk hádal snad o deset let méně. Bývalá československá sprinterka z Liberce v sobě atletickou minulost nezapře. Do sportu je zapálená a energii by mohla rozdávat.

Emotivním vyprávěním se v myšlenkách vrací nejen na stupně vítězů, ale i před ostřelované Národní muzeum v srpnu roku 1968, kde měla namále. Mezitím se probírá svými medailemi, fotkami i výstřižky z novin, které pro ni schovával tatínek.