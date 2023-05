Animátor musí být stále ve střehu, říká šlechtic, který rozhýbal Pata a Mata

Za své dílo tento týden obdržel v Liberci na zahájení festivalu Anifilm Cenu za celoživotní přínos animované tvorbě. „Animátor musí být neustále ve střehu,“ svěřuje se pětasedmdesátiletý umělec, který svou kariéru započal v legendárním Studiu Jiřího Trnky.

Pár trofejí jste již za svoji úctyhodnou profesní dráhu nasbíral. Převážně šlo ale o uznání za jednotlivé krátké filmy. Nyní jste oceněn za své celoživotní dílo. Co vy a ceny? Co vy a tato cena?

Rozhodně ocenění neházím nikam za hlavu a toho aktuálního si opravdu vážím. Je to moc fajn. Beru to jako vzpruhu, podnět k další práci a doufám, že jí ještě hodně bude.