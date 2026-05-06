Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio

  10:48
I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Tentokrát uspořádala výstavu Vlkochodci, která odkazuje na irský Cartoon Saloon, jedno z nejvýznamnějších současných studií animovaného filmu, které bylo v minulosti několikrát nominováno na Oscara.
I letos se liberecká Galerie Lázně zapojila do mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. (5. května 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Jeho filmy jako Brendan a tajemství Kellsu, Píseň moře nebo Vlkochodci definují evropskou animaci posledních téměř dvaceti let. Těší se celosvětové popularitě, zapojují odvážná výtvarná řešení i příběhy a zároveň přirozeně vychází z irské mytologie,“ říká kurátor výstavy David Kubec.

Pro výstavu v Liberci se podařilo získat originální artefakty právě z filmu Vlkochodci.

„Vůbec poprvé se tak mohou návštěvníci v České republice důkladněji seznámit s původními návrhy postav a prostředí, fázemi z filmu a jinými unikátními materiály poodhalujícími vznik tohoto oceňovaného celovečerního snímku od dvojice režisérů Tomma Moora a Rosse Stewarta,“ popisuje kurátor.

Film Vlkochodci vypráví příběh mladé zaučující se lovkyně Robyn Goodfeelowe, která se vydává se svým otcem do Irska, aby tam společně vymýtili poslední vlčí smečku. Tam se spřátelí se svobodomyslnou dívkou Mebh z místního záhadného kmene, jehož členové se v noci údajně proměňují ve vlky.

Robyn jí následně pomáhá hledat její ztracenou matku, to ji ale vtáhne ještě hlouběji do světa Vlkochodců, kde se může stát tím, co chtěl její otec zabít.

Vlkochodci měli premiéru v roce 2020 a posbírali řadu ocenění. Pyšnit se mohou více než 30 výhrami a 60 nominacemi. Mezi největší úspěchy patří nominace na Oscara za nejlepší animovaný film. Vlkochodci jsou v pořadí čtvrtou výstavou, kterou liberecká galerie ve spolupráci s festivalem Anifilm uspořádala.

Loňské téma připomnělo legendární postavu české animace Vratislava Hlavatého. Předloni výstava představila slovinského tvůrce animovaných filmů Milorada Krstiče a v roce 2023 se v galerii prezentoval Japonec Kódži Jamamura.

4. května 2026
6. května 2026  10:48

